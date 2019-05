E io difendo il valore di potersi dire fascista

ilgiornale

(Di venerdì 10 maggio 2019) Vittorio Sgarbi Come Mimmo Lucano da magistrati sovversivi, oral'editore Altaforte e Francesco Polacchi da veri fascisti, mascherati da democratici, nelle istituzioni. La parola e i libri non si censurano mai. Lo ha fatto Hitler con l'«Arte degenerata». E io non avevo mai sentito, prima della ridicola censura, nominare il pericolosissimo editoreAltaforte. Se non recassi danno al Salone del Libro, cui mi lega una lunga storia personale, e all'editore del mio Novecento, che presenterò domenica, dovrei ora assumere la stessa posizione di Carlo Ginzburg, disertando il Salone del Libro. Anche se non capisco perché il modesto storico, firmatario di appelli che non legge, non lo ha fatto quando si presentavano i libri di Céline, Benn, Jünger, Pound. Come Ginzburgla libertà, ma per me la libertà è libera e non è la libertà solo di una parte. Per questo ...

gselvaggia : possibile non sappiate utilizzare parole vostre e non slogan triti e ritriti... sono di cdx sicuramente- di maio ed… - unasolanazione : RT @JorgeTrimy: @fulvioabbate Io difendo una casa editrice che stampa libri, che veicola idee, di qualunque colore siano. Se Altaforte pubb… - JorgeTrimy : @fulvioabbate Io difendo una casa editrice che stampa libri, che veicola idee, di qualunque colore siano. Se Altafo… -