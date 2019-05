Allarme per barcone in avaria con 100 persone a bordo

15 : 35 - Via Isonzo - Allarme bomba per una scatola 'sospetta' : ... e quindi l'acquisto, di ingredienti provenienti dalla Valpolcevera e dalle zone limitrofe, a vantaggio delle aziende locali che hanno bisogno di rilanciare la propria economia.

PERUGIA - DENUNCIANO ALBANESE PER PROCURATO Allarme : PERUGIA - Nella serata di ieri i militari della Compagnia Carabinieri di PERUGIA, all'esito di accertamenti, hanno deferito in stato di libertà, per i reati di PROCURATO ALLARME, rapina, ...

L’inquinamento sta rovinando i nostri occhi : gli esperti lanciano l’Allarme e spiegano come proteggersi : I nostri occhi, le nostre finestre sul mondo, sono strumenti molto delicati e vecchie e nuove minacce attentano alla loro salute. come se non bastassero gli stili di vita sbagliati con un uso massiccio di tablet e smartphone, lo stress e le disfunzioni metaboliche e ormonali. All’elenco già lungo di nemici si aggiunge ora anche l’impatto dei cambiamenti climatici. Tra ondate di calore e aumento delle temperature medie ambientali, ...

"Urla e panico" - Allarme per barcone in avaria : Un barcone in avaria con a bordo 150 persone, tra cui donne e bambini. A lanciare l'allarme è Alarm Phone, la linea telefonica diretta e auto organizzata per rifugiati in difficoltà nelle acque del ...

Migranti - Allarme alla Guardia Costiera : “Barcone con 150 persone a bordo sta affondando al largo della Libia” : È arrivata alla Guardia Costiera italiana la segnalazione di un barcone in avaria nel Mediterraneo, a rischio di affondamento, con circa 150 persone a bordo. L’imbarcazione, su cui ci sono molte donne e bambini, si trova nella zona di ricerca e soccorso libica. La nave Mare Jonio, della ong Mediterranea Saving Humans, si trova a circa 100 miglia dal barcone in difficoltà, ma ha detto di essere pronta a intervenire. La segnalazione è ...

Per un italiano su due peggiora economia ed è Allarme sicurezza : Roma, 8 mag., askanews, - Incubi più che sogni: in Italia vanno male economia e sicurezza. Per più di un italiano su due, 55,4%,, negli ultimi 12 mesi, la situazione economica del paese è peggiorata. Per il 42,3% è peggiorato anche l'ordine pubblico, il rischio di ...

L’Allarme dell’Ue : “Italia ultima per crescita e investimenti - preoccupano occupazione e debito” : L’Italia è ferma come nessun altro. Non cresce più. Non lo farà quest’anno, lo farà timidamente il prossimo anno, se tutto va bene e il contesto internazionale non si deteriorerà ulteriormente. Nel frattempo il Paese rimane ultimo nella classifica europea della crescita per il 2019 e il 2020, confermando la non invidiabile performance già registrat...

Il grido d'Allarme contro il 'pericolo neofascista' non unisce la sinistra-sinistra : Anche Stefano Fassina , deputato di LeU, esponente di Si ed ex viceministro dell'Economia nel governo Letta, scarta l'ipotesi "grande alleanza": "Nonostante l'evidente regressione della nostra ...

Libia - l’Allarme dell’Unhcr : nel 2019 una persona su tre è morta nella rotta del Mediterraneo : “Mi hanno torturato così tanto. Li pregai di non torturare la mia famiglia”. Niamey, dopo più di anno di percosse incessanti e scosse elettriche da parte dei trafficanti libici, è spezzata. Non può più camminare perché ha le gambe paralizzate. La sua testimonianza, raccolta dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), è quella di una delle tante persone che hanno tentato di scappare dalla Libia. Una fuga ...

Allarme bomba per zaino a Firenze : Firenze, 6 MAG - Allarme bomba per uno zaino sospetto nel centro di Firenze, in via degli Speziali, nelle vicinanze di piazza della Repubblica. La zona è stata isolata e sul posto stanno intervenendo ...

Biodiversità in pericolo - l'Allarme dell'Onu spaventa il mondo : una specie su otto a rischio estinzione : In tempi relativamente brevi un milione di specie animali e vegetali scomparirà dalla Terra e dagli Oceani , l'equivalente di un ottavo di tutte le specie che popolano il Pianeta . A lanciare l'...

Maltempo : crollo delle temperare in Trentino - agricoltori in Allarme per l’alto rischio gelate : A seguito delle nevicate fuori stagione sulle montagne del Trentino, gli agricoltori sono in allarme dato il brusco abbassamento delle temperature e l’alto rischio di gelate. Nella scorsa notte le minime hanno di poco superato lo zero nel fondovalle, ma per le prossime ore le minime sono previste in ulteriore in calo con probabili gelate anche a quote medio-basse, stando alle comunicazioni di MeteoTrentino. Nel contempo gli agricoltori ...

Allarme bomba a Lecce per un borsone sospetto : Maria Girardi Si sono vissuti attimi di terrore nella Galleria Mazzini, ma fortunatamente si è trattato solo di un falso Allarme Si sono vissuti attimi di terrore poco dopo le 21 di domenica 5 maggio nella Galleria Mazzini di Lecce. Un borsone nero, forse abbandonato da un senza tetto di passaggio, ha scatenato l'Allarme bomba, ma fortunatamente si è trattato di un falso Allarme. A giudicare dalle voci circolanti (fra queste anche ...

L’Uragano Artico flagella l’Italia - “è Allarme per la sicurezza nazionale : non chiamatelo maltempo - è un’emergenza climatica” : “Per favore non chiamatelo maltempo ma emergenza climatica che ormai e’ una vera questione di sicurezza nazionale e globale“. Lo dichiara Angelo Bonelli coordinatore nazionale dei Verdi ed esponente di Europa Verde che aggiunge: “La neve e la grandine che sta cadendo in queste ore e in piena primavera, provocando danni enormi all’agricoltura, non e’ solo un evento storico ma un chiaro segnale di come il clima ...