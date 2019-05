Alessandra Ghisleri - l'ultimissimo sondaggio : dove scivola la Lega - "non accadeva da mesi" : Ultimo giorno di sondaggi prima del silenzio imposto nelle due settimane precedenti alle elezioni Europee. E così, ora dopo ora, filtrano le ultime rivelazioni. E per via non ufficiale arriva anche quella della "maga dei sondaggi", ovvero Alessandra Ghisleri, la presidente di Euromedia Research nonc

Alessandra Ghisleri : "Un elettore giallo-verde su 4 è disorientato dalla guerra tra Salvini e Di Maio" : "E' disorientato un elettore su quattro dei due partiti di governo. Non c'è dubbio: la parola chiave per definire l'umore generale del paese è disorientamento". Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Resarch, traccia i contorni della situazione politica italiana a venti giorni dalle elezioni e

Alessandra Ghisleri : "Dal caso Siri variabili importanti nei sondaggi - cosa conviene fare a Matteo Salvini" : "Il caso Siri porta variabili importanti nei sondaggi, a Matteo Salvini conviene soffocare la protesta del M5S". Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, commenta il caso di corruzione che ha coinvolto il sottosegretariario leghista Armando Siri. "sondaggi alla mano gli

Alessandra Ghisleri avverte Matteo Salvini e Luigi Di Maio : "La gente è esasperata - vi darà una lezione" : "L'identificazione governo-stato di Matteo Salvini e Luigi Di Maio porta all'esasperazione". La direttrice di Euromedia Research Alessandra Ghisleri ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 analizza la campagna elettorale per le Europee condotta dai due vicepremier: "Di Maio da Massimo Gilet

Alessandra Ghisleri - informazioni riservate su Luigi Di Maio : "La donna che affonderà il capo M5s" : Alessandra Ghisleri, ospite di Tiziana Panella a Tagadà, su La7 entra nel merito delle paure del popolo in materia di sicurezza, delle elezioni Europee e dei punti di forza dei vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, i punti deboli di Forza Italia e del Partito Democratico. "Intanto si vota chi

Alessandra Ghisleri : "Il Movimento 5 stelle teme la rimonta del Pd. Gioco delle parti con Matteo Salvini" : "Il M5S ha capito che deve muoversi se vuole evitare di restare schiacciato da Matteo Salvini, deve cioè recuperare quello spazio mediatico finora monopolizzato con un certo successo dall'alleato. E i sondaggi dell'ultima settimana sembrano dargli ragione", dice Alessandra Ghisleri, direttrice di Eu

Alessandra Ghisleri e il "fattore" su cui Matteo Salvini può saltare : "L'immigrato non basta più" : "L'immigrazione è un tema importante" ma non basta più. A suonare la campana a Matteo Salvini, in particolare, ma a tutto il governo è Alessandra Ghisleri. Ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, la sondaggista direttrice di Euromedia Research, analizza gli umori della gente e degli elett

Alessandra Ghisleri : "Alle prossime Europee ci saranno sorprese" : "Alle prossime Europee ci saranno sorprese". Parola della sondaggista e direttrice di Euromedia Research, Alessandra Ghisleri, che in un'intervista al quotidiano La Verità fa il punto in vista delle elezioni del 26 maggio prossimo. Ma le sorprese, spiega Ghisleri, "è presto per dire in quale direzione vadano".Ghisleri afferma che molti elettori stanno perdendo la pazienza"Più passa il tempo e più chi ha avallato ...

Alessandra Ghisleri e il sondaggio su Giuseppe Conte. Perché rischia di fare la fine di Mario Monti : rischia di fare la fine di Mario Monti il nostro premier Giuseppe Conte. Sempre più tentato, come rivela La Repubblica, da una "lista Conte" come lista civica nazionale da affiancare ai 5 stelle in caso di elezioni anticipate, il presidente del Consiglio di fatto non nega le sue aspirazioni politich

Augusto Minzolini : il sondaggio di Alessandra Ghisleri che fa tremare Luigi Di Maio e il Movimento 5 stelle : "Se andiamo sotto il 20 per cento sono guai". Luigi Di Maio è terrorizzato dal calo dei consensi e dopo aver visto il sondaggio di Alessandra Ghisleri ha "tracciato con i suoi consiglieri una linea Maginot invalicabile per la salvezza dei 5stelle", rivela Augusto Minzolini nel suo retroscena su Il G

Alessandra Ghisleri avverte Salvini : "Immigrazione? No. Ecco cosa interessa gli italiani" : Alessandra Ghisleri (la sondaggista che non sbaglia mai di Euromedia Research) commenta all'Aria che tira su La7 il discorso di Matteo Salvini in Senato. L'occasione è il voto sull'autorizzazione a procedere nei suoi confronti sulla nave Diciotti: "Discorso di Salvini impeccabile. E' stato tenuto mo