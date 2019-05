Zayn Malik e Zhavia Ward cantano A Whole New World | colonna sonora di Aladdin video e

optimaitalia

(Di giovedì 9 maggio 2019)New, la canzone delladel film Disney. La coppia scelta per interpretare il brano nel nuovo film per il cinema è quella costituita dall'ex cantante degli One Direction,, e dalla cantante e compositrice americana Carisa- nota come.Lo storico brano di, canzone ufficiale della, composta da Alan Menken e scritta da Tim Rice, vive da oggi in una nuova versione affidata alle doti vocali di, la coppia scelta per interpretarla all'interno del nuovo film Disney.Ilclip del brano è già disponibile su YouTube. Registrato a New York da Philip Andelman, i protagonisti della clipin un viaggio in solitaria che non li vede mai incontrarsi. Le inquadrature alternano le scene con protagonistae quelle con ...

Maria_Intana : RT @fallinzay: Io Zayn non lo supererò mai, tutto quello che fa è magnifico. I primi piani mi hanno steso, la sua voce è melodia pura e ogn… - hugvsoned : RT @fallinzay: Io Zayn non lo supererò mai, tutto quello che fa è magnifico. I primi piani mi hanno steso, la sua voce è melodia pura e ogn… - fightforzay : RT @fallinzay: Io Zayn non lo supererò mai, tutto quello che fa è magnifico. I primi piani mi hanno steso, la sua voce è melodia pura e ogn… -