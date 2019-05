Vergato | imbrattata con letame la statua del fauno accusata di essere “satanica” Si

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2019) Ladi Luigi Ontani a(Bologna) e il municipio sono stati imbrattati con delnella notte. Continua a far discutere ladell’artista locale, finita al centro delle polemiche dopo le critiche dei cattolici, guidati dal leghista Simone Pillon. Il parlamentare e promotore del Family day lo aveva definito “un satanasso da ricoprire con una colata di cemento”. In realtà però si tratta di un, rappresentato secondo le caratteristiche tipiche della mitologia. L’opera, inaugurata un mese fa, continua a dividere. In mattinata addirittura c’è stata la visita di un presunto esorcista. Mentre nel pomeriggio ci sarà un corteo silenzioso in paese in difesa dell’opera. Chi difende la costruzione è il sindaco Massimo Gnudi, il primo a dare notizia dell’imbrattamento: “Contiamo”, ha scritto su Facebook, “che gli ...

