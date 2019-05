The Division 2 | l' aggiornamento 3 sarà disponibile la prossima settimana | mentre il raid

Nuovi sconti videogiochi su Amazon oggi 29 aprile : tra i saldi anche Anthem e The Division 2 : Finalmente è tempo di Nuovi sconti videogiochi su Amazon! La Divisione italiana del colosso dello shopping online ha infatti avviato oggi, 29 aprile 2019, una freschissima tornata di offerte nel suo catalogo, pensata nello specifico per tutti gli appassionati dell'universo in pixel e poligoni. Come accade sempre in questi casi, i videogame in saldo su Amazon Italia saranno disponibili solo per un lasso di tempo limitato. Ed eventualmente fino ad ...

NPD : The Division 2 è stato il gioco più venduto a marzo negli USA : Mentre Switch è stata la console più venduta del mese scorso, non è stato un gioco Switch a conquistare le classifiche software USA. Infatti, come segnala Gamingbolt, il titolo più venduto di marzo è stato The Division 2 di Ubisoft, seguito da Sekiro: Shadows Die Twice al secondo posto, MLB 19: The Show, Devil May Cry 5, e Super Smash Bros. Ultimate.Il nuovo Yoshi's Crafted World si presenta al nono posto, mentre Red Dead Redemption 2 continua a ...

The Division 2 : il raid da 8 giocatori e il nuovo update sono stati rinviati : Il Title update 3 di The Division 2, che include l'atteso raid Operation Dark Hours, è stato rimandato di qualche settimana.Come riporta VG247, Ubisoft Massive ha annunciato che l'aggiornamento, precedentemente previsto per il 25 aprile, sarà disponibile solamente durante il mese di maggio.Stando alle parole dello studio, il rinvio permetterà agli sviluppatori di ottimizzare al meglio i nuovi contenuti, nonché di testare e bilanciare ...

Nuovo Raid The Division 2 posticipato - i motivi della scelta di Massive Entertainment : Un titolo del calibro di The Division 2 vive senza ombra di dubbio dei nuovi contenuti che, a cadenza più o meno regolare, aggiungono feature inedite all'esperienza ludica. Il prodotto dei ragazzi di Massive Entertainment, Nuovo capitolo di quella che a tutti gli effetti è divenuta ormai una serie, appartiene a quella fascia di titoli catalogati come Game as a Service, quindi il rilascio di elementi che espandano trama o elementi correlati vanno ...

Su un edificio di The Division 2 compare un'immagine con un insulto omofobico : Ubisoft si scusa con i fan : Ubisoft si è scusata dopo che un asset con un insulto omofobico è stato trovato dai fan in The Division 2, riporta Eurogamer.net.Si tratta di un gigantesco murale che copre diversi piani di un edificio cittadino, ed è stato evidenziato in un lungo post Imgur incentrato sulla raccolta di errori e altri eventi insoliti visti in The Division 2.L'immagine raffigura un poliziotto con un distintivo con il numero "FA6607" - un evidente insulto ...

Pink Floyd : l’album simbolo “The Division bell” compie venticinque anni : Pink Floyd Records pubblicherà l’edizione limitata per il 25esimo anniversario di “The division bell”, l’album del 1994 che ha venduto milioni di copie e che include la traccia vincitrice di Grammy, Marooned (Miglior Performance Rock Strumentale). Disponibile dal 7 giugno, l’album sarà disponibile su vinile blu trasparente (riprendendo l’edizione limitata originale del 1994). ‘The division Bell’ è stato l’ultimo album in studio ad essere ...

The Division 2 : in arrivo il Public Test Server prima del prossimo aggiornamento : Come riportato da VG247, durante una diretta streaming, Massive Entertainment, lo studio di sviluppo di The Division 2, ha annunciato l'arrivo del Public Test Server. Per l'occasione il prossimo grande aggiornamento chiamato semplicemente "Title Update 3" farà da apripista.L'uscita di Title Update 3 è programmata per essere disponibile a partire dal 25 aprile e conterrà la tanto attesa seconda parte di "Invasione: Battaglia per D.C". Massive ha ...

Kit Harington protagonista di un siparietto comico del Saturday Night Live chiaramente ispirato a The Division 2 : Il noto attore Kit Harington (Game of Thrones) è stato protagonista di un siparietto comico a tema The Division 2 andato in onda durante l'ultima puntata del Saturday Night Live.Come riporta VG247, nella scena il personaggio interpretato dal comico Pete Davidson si reca presso il Gamestop locale per provare un nuovo titolo in VR, Earthwar 3. Una volta entrato in partita (in una sorta di zona sicura), il suo obiettivo è quello di recuperare delle ...

The Division 2 – Recensione : Dopo averci proposto, nel primo capitolo di The Division, una New York completamente innevata e devastata da una epidemia di vaiolo, scoppiata in occasione del Black Friday, Ubisoft ci “riprova”, presentando a noi videogiocatori una sorta di sequel, questa volta ambientato nella capitale Washington. Come tutti sappiamo il primo titolo è stato caratterizzato da luci ed ombre, soprattutto ombre, fattori che, nonostante siano stati migliorati e ...

The Division 2 si aggiorna - da domani disponibile Tidal Basin : The Division 2 si aggiorna con il suo primo pacchetto di contenuti post-lancio, da domani sarà infatti Tidal Basin, primo update dei contenuti di gioco.Riportiamo di seguito il comunicato Ubisoft per tutti i dettagli in merito:Leggi altro...

The Division 2 : I primi contenuti post-lancio disponibili da domani : L’invasione ha inizio da domani con “Tidal Basin”; il primo aggiornamento dei contenuti post-lancio di Tom Clancy’s The Division 2, sulla famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, PlayStation 4 e Windows PC. Tidal Basin fa parte dei contenuti di Invasione: Battaglia per D.C., il primo di tre aggiornamenti post-lancio che include Operazione Cuore della notte, il primo raid per 8 giocatori della storia di ...

Recensione The Division 2 - chiamata alle armi per liberare la capitale : Prepararsi al confronto con The Division 2 non è stato di certo facile. L'essere reduci dall'esordio del primo capitolo della serie, estremamente fragile sotto numerosi punti di vista, rischiava di creare preconcetti anche su questo sequel, ma l'ottimo lavoro svolto dai ragazzi di Massive Entertainment nel corso degli ultimi anni spingeva a concedere il beneficio del dubbio. Un ribaltamento di fronte tanto palese quanto quello del capostipite ...

The Outer Worlds sarà un'esclusiva di Epic Games Store : la decisione è stata presa dal publisher Private Division : The Outer Worlds è stato da poco mostrato in una splendida demo di gioco durante il PAX East 2019, in questa occasione abbiamo avuto modo di ammirare una lunga sessione di ben 20 minuti.Come saprete, è stato recentemente annunciato che il GDR, successore spirituale di Fallout, non sarà su Steam al momento del lancio e prima di dare la parola al pubblico, il director of communications di Obsidian, Mikey Dowling, ha chiesto alla folla di ...

Alle 21 : 30 giochiamo in diretta a The Division 2 : Tornano anche questa sera le imperdibili dirette di Eurogamer.it, questa volta con un titolo di cui abbiamo recentemente pubblicato la recensione sulle nostre pagine.Nello specifico, questa volta ci concentreremo su uno dei giochi più attesi e meglio accolti di questa prima parte dell'anno. Stiamo parlando di The Division 2 di Ubisoft. A partire dAlle ore 21:30, potrete seguire la diretta dedicata al nuovo capitolo della serie, in compagnia di ...