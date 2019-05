Tangenti Lombardia, parla imprenditore

petergomezblog : Lombardia, non solo le tangenti dei politici 50 imprenditori facevano cartello sugli appalti - fattoquotidiano : Tangenti Milano, “il governatore della Lombardia Attilio Fontana nel registro degli indagati per abuso d’ufficio” - Agenzia_Ansa : Tangenti: il governatore della Lombardia Attilio Fontana è indagato; sarà presto interrogato da pm. L'ipotesi di re… -

C'è un primoche comincia a collaborare con i pm della Dda di Milano nell'inchiesta sul presunto sistema di corruzione, appalti pilotati e finanziamenti illeciti che ha portato a 43 misure cautelari. L', di una società partecipata del Varesotto, si è presentato in Procura come teste con il suo avvocato e ha reso dichiarazioni autoaccusatorie e utili alle indagini. L'uomo è indagato per corruzione.(Di giovedì 9 maggio 2019)