Realme X e X Lite | prezzo | uscita e caratteristiche La scheda tecnica

Lite Kessié-Biglia : com’è andata Realmente e le scuse a fine partita : La sconfitta del Milan nel derby della Madonnina e il controsorpasso dell’Inter non sono le sole note negative. A rendere più amara la brutta serata di ieri ci hanno pensato Franck Kessié e Lucas Biglia, protagonisti – in negativo – di una scena a dir poco raccapricciante quando la partita era ancora in corso. Nello specifico, dopo la sostituzione di Kessié al 69′ c’è stata una dura Lite in panchina proprio tra il ...