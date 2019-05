MauriNewWorld : @fazio23275901 @Stefbazzi @sono_farmaci @GiuliaGrilloM5S @Mov5Stelle @ale_dibattista @F_DUva @BeaLorenzin Ho letto… - TelevideoRai101 : Protesta latte Sardegna, 14 misure - pierrotriste : @DeNada_G Loro pensano a trastullarsi coi giochini, intanto... 'In attesa di vederci... vi informiamo che stiamo p… -

Quattordicicautelari sono state notificate stamane ad altrettanti pastori sardi dai carabinieri del comando provinciale di Sassari per tre assalti alle autocisterne avvenuti lo scorso febbraio durante i giorni caldi dellaper il prezzo delovino. L'obbligo di dimora è stato imposto a 14 indagati per danneggiamento aggravato. Alcune autocisterne erano state bloccate nel Sassarese,gli autisti erano stati costretti a scendere e iltrasportato era stato versato in strada.(Di giovedì 9 maggio 2019)