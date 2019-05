Mercato allenatori | ultime ore frenetiche | Conte-Allegri | la verità

calcioweb.eu

(Di giovedì 9 maggio 2019)ore caldissime per quanto riguarda le panchine in Serie A, il campionato ormai è nella fase decisiva e già si pensa alla prossima stagione con un clamoroso valzer delle panchine pronto a scatenarsi. Previste novità importanti anche per quanto riguarda le big del campionato, la situazione sembra delinearsi. Nella serata di ieri iniziano a rimbalzare diversi voci, “alla Juve, è fatta”, si legge sui social o su vari siti. Non ci risulta. Anzi. Antonioè ad un passo da un’altra panchina: quella dell’Inter. Nelleore sono andati in scena alcuni contatti tra l’ex Ct della Nazionale ed il club nerazzurro, c’è la volontà di iniziare un nuovo progetto in comune in grado di portare risultati importanti nel giro di 2-3 anni.rappresenta sicuramente l’uomo giusto, sia dal punto di vista motivazionale che dal punto di ...

