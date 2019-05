Lazio svela maglia per la finale di Coppa Italia | sarà omaggio a Inno di Mameli

Lazio - svelata la maglia della finale di Coppa Italia : La Lazio ha svelato la maglia speciale che verrà indossata dalla squadra di Simone Inzaghi in occasione della finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, in programma mercoledì 15 allo Stadio Olimpico, ...

Milan-Lazio - Giorgetti svela : “verranno fatti ulteriori approfondimenti” : Giancarlo Giorgetti annuncia nuove indagini in merito a quanto accaduto nel finale di Milan-Lazio, gara molto concitata ”E’ giusto, faranno ulteriori approfondimenti. Ho sempre detto che i campioni sono un esempio per i ragazzi: se queste cose le fanno i campioni, poi succede che i ragazzi le rifanno sui campetti di periferia. Bisogna insegnare a tutti come si sta in campo e gli esempi vengono dall’alto”. Lo dice il ...

Le riveLazioni di Luis Figo - l’ex calciatore svela un clamoroso retroscena : “una clausola non firmata da me mi costrinse ad andare al Real Madrid” : La clamorosa rivelazione di Luis Figo sul suo trasferimento dal Barcellona al Real Madrid: la verità dell’ex calciatore Sono passati tanti, tantissimi anni ormai, ma in Spagna in pochi hanno dimenticato il polverone sollevato dal passaggio di Luis Figo dal Barcellona al Real Madrid. A quasi 20 anni da quel trasferimento ‘folle’, l’ex calciatore è tornato a parlare della sua decisione e di cosa l’ha spinto a ...

Le Dimore Storiche del Lazio svelano la loro bellezza : Le quattro giornate di apertura straordinaria saranno gratuite e prevedono un ricco programma di spettacoli e percorsi anche alla scoperta delle tipicità enogastronomiche del territorio. Gli orari e ...

EA pubblica il primo teaser di Star Wars Jedi : Fallen Order e svela data e orario dell'evento di riveLazione : Ormai ci siamo, l'atteso nuovo gioco di Respawn ambientato nell'universo di Star Wars, Star Wars Jedi: Fallen Order, si mostrerà nel corso della Star Wars Celebration tra pochissimi giorni e, mentre poco fa vi abbiamo riportato gli ultimi rumor sul gioco, ecco che EA pubblica il primo teaser.Il teaser, un'immagine animata con il logo del gioco, è comparso sull'account Twitter ufficiale EA Star Wars. Oltre all'immagine possiamo leggere la frase ...

Caso Kean - Pjanic svela il 'segreto' di Matuidi : la riveLazione del francese negli spogliatoi dopo i cori razzisti : La reazione di Blaise Matuidi ai cori razzisti contro Moise Kean alla Sardegna Arena: il 'segreto' rivelato negli spogliatoi ai compagni della Juventus Prima dei cori razzisti contro Moise Kean , un ...

