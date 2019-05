La Marina salva 36 migranti naufraghi Salvini | porti chiusi Il Pd | inconcepibile

Salvati 36 migranti su un barcone - Salvini chiude i porti anche alla Marina italiana : La nave Cigala Fulgosi, unità della Marina militare italiana, questa mattina ha tratto in salvo 36 persone che si trovavano a bordo di un’imbarcazione che stava per affondare a 75 chilometri dalle coste libiche. Sono ora in corso le verifiche delle condizioni di salute di tutti, tra cui 2 donne e 8 bambini. La nave Cigala Fulgosi, si trovava nelle...

Elisabetta Trenta - diktat alla Marina : salvati immigrati in Libia. Furia di Matteo Salvini : resa dei conti? : Nuove tensioni nel governo tra Matteo Salvini ed Elisabetta Trenta, dopo che una nave della Marina militare ha salvato 40 naufraghi intercettati in acque libiche. Dal Viminale è partito l'attacco contro la ministra della Difesa: "Perché in acque libiche, peraltro pattugliate dalla guardia costiera l

Libia - Marina salva i migranti Ira di Salvini : "Porti sono chiusi" : Lo scontro tra il ministro degli Interni, Matteo Salvini e il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta , si riapre. Al centro delle tensioni il salvataggio di almeno 40 migranti da parte della Marina ...

Salvini contro Trenta : "La Marina ha salvato 40 migranti in acque libiche - perché?" : Sono passati pochi giorni dallo scontro a distanza tra Matteo Salvini ed Elisabetta Trenta ma la tensione non accenna a diminuire. Il nuovo attacco da parte del titolare del Viminale alla sua collega arriva dalle Marche e riguarda il soccorso di alcuni migranti. da parte della Marina italiana. Il ministro ha detto di seguire “la vicenda di una nave della Marina militare che, in acque libiche, ha raccolto 40 immigrati” e ha ...

"Ecco come la Marina ha salvato i nostri pescherecci" : "I nostri nove pescherecci sono stati salvati solo grazie al tempestivo intervento delle navi della Marina italiana, altrimenti sarebbero finite nelle mani della Guardia costiera libica". A parlare ...

Libia : Scilla (Agripesca) - 'ecco come la Marina ha salvato i nostri pescherecci' : Palermo, 4 mag. (AdnKronos) - "I nostri nove pescherecci sono stati salvati solo grazie al tempestivo intervento delle navi della Marina italiana, altrimenti sarebbero finite nelle mani della Guardia costiera libica". A parlare con l'Adnkronos è Toni Scilla, Presidente regionale di Agripesca Sicilia

'La Marina salva pescherecci' - il tweet cancellato della Trenta irrita il Viminale : 'Motovedette libiche puntano pescherecci italiani in acque internazionali: salvati dalla marina Militare'. La notizia rilanciata in un tweet da Ministero della Difesa è una fake news. Quanto riportato ...

«La Marina salva pescherecci» - il tweet cancellato della Trenta irrita il Viminale : «Motovedette libiche puntano pescherecci italiani in acque internazionali: salvati dalla marina Militare». La notizia rilanciata in un tweet da Ministero della Difesa è una fake...

Il frastuono dell'oceano : salvare la vita Marina dal rumore : Ma c'è ancora un vuoto nella scienza. Poiché il rumore è così pervasivo, è difficile studiare l'impatto via via che aumenta. Non è chiaro se i sistemi marini possano aggirarlo o adattarsi, o se esso ...

2° Giornata del mare : al Pala J Marina dei Cesari incontro sul riciclo e la salvaguardia dell'ambiente : La cura e la salvaguardia del nostro mare è dal punto di vista ecologico, culturale ma anche turistico e commerciale un fattore fondamentale della nostra agenda politica futura e un argomento ...