La cabina elettorale? Un semplice sedile da stadio

(Di giovedì 9 maggio 2019) L'instaurazione del regno per metà salviniano, fatto di promesse elettorali per il momento largamente non mantenute, lotte civili che riguardano una microscopica porzione della popolazione italiana e l’improvviso affetto per nutrite fette di popolazione che solo poco tempo fa erano considerate “quasi umane”, ha un fondamento specifico, totalizzante e storicamente italiano: la politica come tifo. In Italia, ormai da generazioni, andare a votare non significa più esprimere un’opinione formale e abbracciare un programma politico, magari in linea con i propri ideali e con la propria cultura e volontà di informazione. Votare, oggi, non è molto dissimile dal sedersi su di une assistere ad una partita di calcio o di un qualsiasi altro sport. La cosa è grave? Assolutamente si. Politica deriva dal greco antico politikḗ ("che attiene alla pόlis", la città-stato), con sottinteso téchnē ...

