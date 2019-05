USA, sparatoria a scuola: studente di 18 anni uccide un compagno e ferisce altri 7 coetanei (Di mercoledì 8 maggio 2019) Un ragazzo di 18 anni è morto e altri sette sono stati feriti nel corso di una sparatoria avvenuta alla STEM School Highlands Ranch di Denver: fermati i due sospetti, uno ha 18 anni e sarebbe l'autore materiale del delitto, l'altro è minorenne e sarebbe il suo complice. Lo sceriffo della città, Tony Spurlock, ha dichiarato alla stampa che entrambi i giovani frequentano la scuola, aggiungendo che finora è stata trovata almeno una pistola. Resta ancora da chiarire se lo studente ucciso fosse l'obiettivo del giovane che ha aperto il fuoco o se sia stato colpito da un proiettile vagante



