Ufficiale la data di uscita del nuovo album dei Tool | finalmente smettiamo di dare i

Al via le prevendite esclusive per i biglietti del tour di Renato Zero da novembre : info utili e data Ufficiale : Sono ufficiali le prevendite esclusive dei biglietti per il tour di Renato Zero e, come di consueto, saranno riservate ai soci di Fonopoli che abbiano regolarizzato l'iscrizione annuale al momento dell'acquisto. Tutti gli iscritti che possono accedere alla prevendita esclusiva dovranno quindi richiedere il codice di acquisto inviando una mail all'indirizzo tour2019@fonopoli.net, nella quale si indicheranno il proprio nome e cognome con il ...

Animali Fantastici 3 - la data Ufficiale del prossimo film : Inizialmente il terzo film di Animali Fantastici doveva uscire nel 2020, ora dalla Warner Bros arriva la conferma della sua posticipazione, indicando però una data certa: 12 novembre 2021 . Queste le ...

L’Immortale torna in vita nel finale di Gomorra 4 : annunciata la data Ufficiale del film su Ciro di Marzio (Video) : Gomorra 4 è terminato con due episodi al cardiopalma che hanno segnato la rinascita di Gennaro Savastano ma, soprattutto, quella di suo "fratello" Ciro di Marzio. L'Immortale è tornato in vita subito dopo l'inizio della sigla di chiusura di questa stagione della serie per annunciare ufficialmente l'arrivo del film a lui dedicato e di cui vi abbiamo già parlato nei mesi scorsi. Alla fine il progetto è diventato realtà e lo stesso Salvatore ...

Volkswagen Golf 8 : uscita nel 2020 Ufficiale - ecco la data : Volkswagen Golf 8: uscita nel 2020 ufficiale, ecco la data Gli appassionati della Golf possono tirare un sospiro di sollievo. La macchina si farà e arriverà precisamente nel 2020. Abbiamo già parlato del ritardo nella produzione di questa ottava generazione della Golf ma non eravamo ancora a conoscenza dei problemi che ne hanno impedito l’effettiva uscita. Sono arrivate però in queste ore le motivazioni, rilasciate dal capo del ...

Il biopic di Elton John presto in Italia - Rocketman arriva nei cinema dopo la prima a Cannes : la data Ufficiale : Il biopic di Elton John arriva in Italia. Queste le ultime notizie che giungono in merito al film dedicato alla star di Your Song, che sarà in tutte le nostre sale cominciare dal 29 maggio, quindi proprio in corrispondenza delle date che terrà all'Arena di Verona per il tour conclusivo della sua carriera che sta portando in tutto il mondo. Nella pellicola, Taron Egerton, Bryce Dallas Howard, Richard Madden e Jamie Bell, mentre la regia è di ...

Data accredito stipendio NoiPa aprile 2019 : ecco il comunicato Ufficiale : Data accredito stipendio NoiPa aprile 2019: ecco il comunicato ufficiale NoiPa ha pubblicato sul proprio sito e sulla pagina Facebook un comunicato ufficiale nel quale si rende nota la Data di accredito dello stipendio per il personale supplente della scuola e per i volontari dei Vigili del Fuoco. La Data del pagamento si riferisce alla consuetaemissione speciale del 18 aprile. Non resta quindi che andare a vedere la nota ufficiale ...

Juventus-Torino - Ufficiale : cambio data - ecco quando si giocherà! : JUVENTUS TORINO- Ora è UFFICIALE. Il derby tra Juventus e Torino è stato anticipato al 3 maggio. Le due squadre si affronteranno con un giorno d’anticipo per rispetto dell’anniversario della strage di Superga. Rispetto totale per un simbolo granata, ma soprattutto di tutto il calcio italiano. Di fatto, il grande Torino rappresenta un’emblema e un […] More

Xbox One S All-Digital Edition : la console senza lettore è Ufficiale con prezzo - data di uscita e un video di presentazione : Dopo i tantissimi rumor che ci hanno accompagnati nel corso degli ultimi mesi è finalmente arrivato il momento dell'annuncio ufficiale da parte di Microsoft: ecco l'Xbox One senza lettore, ecco Xbox One S All-Digital Edition.La presentazione, accompagnata da uno spot che potete vedere poco più in basso, ha sostanzialmente rivelato le informazioni principali di questa console pensata per il digitale e potenzialmente legata a doppio filo a tutti i ...

Data inizio Serie A 2019-2020 - arriva la comunicazione Ufficiale della Lega : La Lega Serie A conferma l’inizio del prossimo campionato nel fine settimana del 24-25 agosto, “secondo quanto deciso a suo tempo per venire incontro all’interesse dei tifosi che il 17-18 agosto sono ancora in vacanza“, come spiegano dalla Lega. Per consentire alla Figc di consegnare l’Olimpico nei tempi previsti alla Uefa per l’inaugurazione dell’Europeo, la soluzione più plausibile è quella di ...

Il trailer di Big Little Lies 2 stampa la lettera scarlatta sulle Monterey Five e rivela la data Ufficiale di messa in onda : Il trailer di Big Little Lies 2 trasmette ansia e paura ai fan delle Monterey Five. È così che le protagoniste della serie vengono soprannominate ormai da tutte in città come se "avessero una lettera scarlatta cucita sul petto o sulle spalle" dopo quello che è successo nella prima stagione. La mini serie HBO sta per tornare e quella che doveva essere una toccata e fuga per le grandi attrici che ne compongono il set, è diventato un impegno per ...

Star Wars Jedi : Fallen Order ha una data di uscita Ufficiale! : Respawn Entertainment è salita sul palco per presentare Star Wars Jedi: Fallen Order, un progetto single-player, story-based, senza microtransazioni che propone parecchi personaggi e situazioni inedite all'interno di un universo estremamente amato.Trovate il primo trailer e tutti i dettagli nella news dedicata. Alla fine della presentazione il CEO di Respawn, Vince Zampella ha rivelato una informazione che tutti attendevano: la data di ...

La data di uscita di Borderlands 3 è Ufficiale : godiamoci il nuovo trailer : Dopo l'annuncio, anche la data di uscita di Borderlands 3 è finalmente ufficiale. Come promesso nel corso del PAX East di Boston a fine marzo, quei ragazzacci di casa Gearbox Software hanno infatti snocciolato tutti i dettagli sul prossimo episodio della saga FPS. Episodio che, a giudicare dal primo trailer e da quello pubblicato in data odierna - visibile in calce a questo articolo -, promette di far scendere in campo tutti quegli elementi che ...

Il fantastico Hellblade Senua's Sacrifice è in arrivo su Switch : rivelata la data di uscita Ufficiale : Tramite un recente comunicato, Ninja Theory ha annunciato che dall'11 aprile 2019 Hellblade: Senua's Sacrifice sarà disponibile anche su Nintendo Switch. Ecco quanto riportato dal comunicato:"Buon pomeriggio, Hellblade: Senua's Sacrifice sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dall'11 aprile. Hellblade sarà disponibile (soltanto in digitale) sul Nintendo eShop per 29,99 euro."Dai creatori di Heavenly Sword, Enslaved: Odyssey to the West e ...

Reddito di cittadinanza : pagamento Inps da aprile - ecco la data Ufficiale : Reddito di cittadinanza: pagamento Inps da aprile, ecco la data ufficiale pagamento Reddito di cittadinanza ad aprile Non ci sarà alcun ritardo sul fronte Reddito di cittadinanza. L’Inps, con un recente comunicato, ha tenuto a precisare che la procedura si sta svolgendo regolarmente nel rispetto delle tempistiche prefissate e anzi, in merito alla tabella di marcia originaria, l’iter sembra essere anche in anticipo. Nella stessa nota, ...