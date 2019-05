Tumori | l0 studio | scoperto legame tra rigidità dei tessuti e lipidi

Tumori - scoperto il meccanismo per farli 'morire di fame' : lo studio italiano : Un gruppo di ricercatori dell'Università degli Studi di Milano ha scoperto come 'affamare' le cellule tumorali

Tumori - studio Oms svela : 'Non siamo tutti uguali di fronte al cancro' : Un nuovo studio che arriva dall'Oms rivela nuovi dettagli molto particolari sui Tumori. Grazie infatti a oltre 70 istituti scientifici che hanno raccolto dati per anni, si è scoperto che le variazioni della malattia sono molte. Le differenze sociali, in particolare, sembrano influire in modo molto più massiccio sulla salute rispetto a quanto si riteneva un tempo. In particolare, sistemi sanitari inefficienti hanno conseguenze forti sul tasso di ...

Tumori - studio Oms : 'Non siamo tutti uguali davanti alla malattia'. Quali sono le differenze che incidono : Lo rileva uno studio del Centro internazionale per la ricerca sul cancro dell' Oms basato sui dati di oltre 70 istituti scientifici nel mondo. La pubblicazione mette in evidenza le importanti ...

Studio il sistema immunitario per migliorare la lotta ai Tumori - : Pensi che si potrebbe fare qualcosa di più per aiutare chi fa scienza? 'Il lavoro del ricercatore dovrebbe essere più valorizzato e considerato allo stesso livello di quello del medico o del clinico. ...

Il vino e i Tumori - lo studio : ecco cosa accade bevendone una bottiglia a settimana : Bere una bottiglia di vino a settimana fa aumentare il rischio di ammalarsi di cancro, esattamente come fumare 10 sigarette nello stesso arco di tempo. Uno studio della University of Southampton e della Bangor University ha calcolato che se mille uomini e mille donne non fumatori bevessero una bottiglia di vino da 750 ml alla settimana, circa 10 uomini e 14 donne in più potrebbero sviluppare il cancro nel corso della loro vita. I risultati, ...

Tumori - lo studio : “Nel 2019 -9% dei tassi di mortalità del cacro al seno in Ue” : Quest’anno i tassi di mortalità per il tumore al seno nell’Unione europea diminuiranno del 9% rispetto al 2014. Tuttavia, nonostante i tassi si siano ridotti da 14,6 per 100.000 abitanti nel 2014 a 13,4/100.000, il numero assoluto di decessi continua invece a crescere, a causa dell’aumento della popolazione anziana a rischio. Il tumore della mammella rimane la seconda maggiore causa di morte per cancro nelle donne dopo il ...