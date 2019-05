Traffico Roma del 08-05-2019 ore 10 | 00

Traffico Roma del 08-05-2019 ore 09 : 30 : IABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 8 MAGGIO ORE 9:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SI RALLENTA SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD PER INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO CON IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DELLA CITTÀ. CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE PER FIRENZE E VIA TIBURTINA E TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA. CODE A TRATTI IN ...

Traffico Roma del 08-05-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 8 MAGGIO ORE 8:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CODE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LA DIRAMAZIONE PER FIRENZE E VIA TIBURTINA E INCOLONNAMENTI PER LAVORI, TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA. IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA AURELIA E TRA VIA DELLA MAGLIANA E LA VIA DEL MARE. CODE SULLA ...

Traffico Roma del 08-05-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 8 MAGGIO ORE 7:50 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CODE SUL RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E VIA APPIA. CODE PER Traffico INTENSO TRA VIA NOMENTANA ED IL BIVIO PER LA A24 SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI ...

Traffico Roma del 08-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 8 MAGGIO ORE 7:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO GIA’ INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA. CODE SULLA DIRAMAZIONE RomaSUD DA TORRENOVA AL RACCORDO ANULARE VERSO Roma. FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA VIA DI TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST VERSO Roma ...

Traffico Roma del 07-05-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 7 MAGGIO ORE 19:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE E Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE DALLO SVINCOLO DELLA FIUMICINO ALLA LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA SI VIAGGIA A RILENTO SU VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI. E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST ...

Traffico Roma del 07-05-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 7 MAGGIO ORE 19:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE DALLO SVINCOLO DELLA COLOMBO ALLA LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA SI VIAGGIA A RILENTO DALLO SVINCOLO DELLA NOMENTANA ALLA RUSTICA. SI VIAGGIA A RILENTO SU VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO ...

Traffico Roma del 07-05-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 7 MAGGIO ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA, MENTRE IN ESTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA VIA LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD. SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO, CIRCOLAZIONE SOSTENUTA IN PARTICOLARE SULLA ...

Traffico Roma del 07-05-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 7 MAGGIO ORE 17:50 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. BREVI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLO SVINCOLO DELLA COLOMBO FINO ALLA LAURENTINA , IN CARREGGIATA INTERNA CODEA TRATTI DALLA NOMENTANA ALLA RUSTICA.. RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI SUL LUNGOTEVERE TRA L’ISOLA TIBERINA E ...

Traffico Roma del 07-05-2019 ore 17 : 30 : BILITÀ Roma MARTEDÌ 7 MAGGIO ORE 17:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. BREVI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLO SVINCOLO DELLA LAURENTINA FINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD. RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI SUL LUNGOTEVERE TRA L’ISOLA TIBERINA E PONTE UMBERTO PRIMO DIREZIONE PONTE FLAMINIO. BREVI RALENTAMENTI ...

Traffico Roma del 07-05-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 7 MAGGIO ORE 16:50 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. BREVI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLO SVINCOLO DELLA LAURENTINA FINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD. RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI SUL LUNGOTEVERE TRA L’ISOLA TIBERINA E PONTE UMBERTO PRIMO DIREZIONE PONTE FLAMINIO. BREVI RALENTAMENTI ...

Traffico Roma del 07-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 7 MAGGIO ORE 15:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. IN ZONA TORRINO RIAPERTA VIA DI DECIMA RIMASTA CHIUSA IN SEGUITO AD UN INCIDENTE TRA VIALE CAMILLO SABATINI E VIA GIUSEPPE LOPRESTI DIREZIONE EUR. Traffico REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI SUL LUNGOTEVERE TRA L’ISOLA TIBERINA E ...

Traffico Roma del 07-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 7 MAGGIO ORE 15:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. IN ZONA TORRINO RIAPERTA VIA DI DECIMA RIMASTA CHIUSA IN SEGUITO AD UN INCIDENTE TRA VIALE CAMILLO SABATINI E VIA GIUSEPPE LOPRESTI DIREZIONE EUR. Traffico REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI SUL LUNGOTEVERE TRA L’ISOLA TIBERINA E ...