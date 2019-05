Tangenti in Lombardia - Fontana indagato per abuso d'ufficio : Tangenti in Lombardia, Fontana indagato per abuso d'ufficio Anche il governatore risulta indagato nell'inchiesta della Dda di Milano, che ieri ha portato a 43 misure cautelari. La contestazione riguarda la nomina del suo “socio di studio” Luca Marsico a un incarico in Regione Parole chiave: ...

Le Tangenti in Lombardia travolgono Forza Italia - indagato il governatore Fontana : indagato per abuso d’ufficio. “L’alternativa” che il governatore della Lombardia Attilio Fontana aveva studiato per il suo socio di studio Luca Marsico per risarcirlo della mancata elezione alle ultime Regionali gli è costata l’iscrizione nel registro degli indagati. Salvo dall’accusa di corruzione da parte del potente esponente di Forza Italia Cai...

Tangenti in Lombardia - Attilio Fontana indagato per abuso d'ufficio : È indagato per abuso d'ufficio il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Dopo le indiscrezioni del Corriere della Sera, la conferma dell'Ansa: il governatore leghista è stato iscritto nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sulle Tangenti e presto sarà ascoltato dai pm.

Tangenti in Lombardia - Ansa : "Fontana indagato per abuso d'ufficio" : Tangenti in Lombardia, Ansa: "Fontana indagato per abuso d'ufficio" Anche il presidente della Regione risulta indagato nell'inchiesta della Dda di Milano, che ieri ha portato a 43 misure cautelari. La contestazione riguarda la nomina del suo “socio di studio” Luca Marsico a un incarico in Regione Parole ...

Tangenti Milano - “il governatore della Lombardia Attilio Fontana nel registro degli indagati per abuso d’ufficio” : Scampato di fatto a un’accusa che poteva essere di concorso in corruzione, Attilio Fontana governatore della Lombardia però finisce nel registro degli indagati per abuso d’ufficio. Come scrive il Corriere della Sera il presidente leghista ha iniziato la sua giornata – mentre gli uomini della Finanza e dei Carabinieri eseguivano gli arresti su ordine del gip di Milano Raffaella Mascarino – da parte lesa o quasi e ...

Tangenti in Lombardia - D'Alfonso e la carta a Tatarella : 'Questo preleva come un toro' : VACANZE E AUTO PER IL PR Il meccanismo di D'Alfonso per ungere il sistema, dicono le accuse, è vecchio come il mondo e i beneficiari ne approfittano spudoratamente. Tatarella, per esempio: 'Minchia, ...

Le Tangenti in Lombardia travolgono Forza Italia e minacciano Fontana : Corrompere politici e funzionari. Finanziare i partiti. Manipolare le gare. Ecco la nuova Tangentopoli, mazzette a esponenti di spicco di Forza Italia e affari con la ’ndrangheta che ha portato a 43 custodie cautelari di cui 13 in carcere. La doppia inchiesta dei carabinieri di Monza e della Guardia di Finanza di Varese, con il coordinamento della ...

Tangenti in Lombardia - il governatore Fontana è indagato per abuso d'ufficio : Anche il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana è tra gli indagati nell' intreccio criminale che ha coinvolto 96 persone, di cui 43 agli arresti in carcere o ai domiciliari . Fontana è ...

Tangenti in Lombardia - Fontana indagato per abuso d’ufficio : Il governatore si era presentato di persona e senza appuntamento dal procuratore per avere notizie sulle indagini che hanno coinvolto la Regione

Tangenti IN LOMBARDIA/ 26 anni dopo - il fallimento di Mani Pulite : TANGENTI in LOMBARDIA: un'altra Mani Pulite si ripete, senza che la prima sia servita. Ma i tempi della giustizia sono ormai scollegati dalla realtà

Tangenti - Buffagni (M5s) : “In Lombardia sono stati arrestati gli amici di Salvini”. E attacca Repubblica : “Stamattina ci siamo svegliati tutti, in particolare noi lombardi, con brutte notizie per qualcuno, ma belle notizie per un Paese che vuole continuare una lotta alla corruzione seria. sono stati arrestati gli amici di Salvini di Forza Italia in Lombardia, perché sapete che la Lega lì governa con Forza Italia“. Così, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, il sottosegretario M5s agli Affari Regionali, Stefano Buffagni, ...

Tangenti in Lombardia - il governatore Attilio Fontana in aula : "Io parte offesa : sempre trasparente" : Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, si è presentato regolarmente nell'aula dell'assemblea regionale nel giorno in cui la procura di Milano ha arrestato 43 persone dopo un'inchiesta per corruzione, nella quale è finito in manette anche il consigliere regionale Fabio Altitonante, d

Tangenti in Lombardia - valanga di arresti : coinvolti anche politici : Decine di arresti in Lombardia e Piemonte per Tangenti legate ad appalti pubblici. I carabinieri di Monza e la guardia di finanza di Varese stanno eseguendo 43 ordinanze di custodia cautelare,...

Tangenti in Lombardia - Fontana vittima di un tentativo di corruzione : Francesca Bernasconi Salvini: "Sono doppiamente orgoglioso di lui". Nei prossimi giorni verrà sentito in procura Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, era stato il bersaglio di uno dei tentativi di corruzione, da parte del gruppo di politici e imprenditori, arrestati questa mattina in diverse città della Lombardia, durante la maxi operazione di guardia di finanza e carabinieri. Il tentativo però non era andato a buon ...