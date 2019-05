Marte | la sonda InSight “in posa” | scatta il secondo selfie della sua carriera

DiMartedì - sondaggio Nando Pagnoncelli : un dato impensabile su Giuseppe Conte : E' sempre più il governo Conte. Il premier infatti è considerato dalla maggioranza degli italiani sempre più incisivo all'interno dell'esecutivo. Secondo il sondaggio illustrato in diretta da Nando Pagnoncelli ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, Giuseppe Conte è "determinante per il gover

DiMartedì - sondaggio Pagnoncelli : quadro stravolto. "Chi è più in crisi" : Di Maio finito - sconcerto in studio : Negli ultimi giorni i sondaggi per Lega e Movimento 5 Stelle sono decisamente negativi. La Ipsos di Pagnoncelli per DiMartedì però inverte la tendenza. Non tanto sui numeri del partiti, ma sulla "percezione della crisi". In diretta da Giovanni Floris per il consueto punto settimanale, il sondaggista

Marte - la sonda Insight della Nasa registra il primo sisma : Un 'sussulto' su Marte e' stato rilevato per la prima volta dalla sonda Insight della Nasa: il suo segnale "debole ma distinto", registrato lo scorso 6 aprile dal sismometro Seis, potrebbe rappresentare il primo sisma marziano mai osservato, utile per cominciare a esplorare il 'cuore' del pianeta. A darne notizia e' l'agenzia spaziale francese Cnes che gestisce lo strumento. "Abbiamo aspettato il nostro primo sisma marziano per mesi", dice ...

Sondaggio Pagnoncelli a DiMartedì : immigrati dalla Libia - un brutto segnale per Matteo Salvini : La strategia di Matteo Salvini per la campagna elettorale delle Europee forse dovrà tenere conto del segnale arrivato dall'ultimo Sondaggio di Nando Pagnoncelli a DiMartedì, il programma condotto da Giovanni Floris su La7. Con la crisi libica sempre più grave, la minaccia di una nuova invasione di

Sparito il metano annusato dalla sonda Curiosity : è giallo su Marte : Mistero su Marte: è Sparito il metano che era stato 'annusato' dal rover Curiosity della Nasa e da un'altra sonda europea, Mars Express. La sonda europea della missione ExoMars non ha trovato nessuna ...

Israele Martedì al voto - Benny Gantz sfida Netanyahu. Il generale avanti nei sondaggi - ma premier favorito per coalizioni : Gli israeliani saranno chiamati alle urne martedì per eleggere la nuova Knesset, formata da 120 membri, e dare un verdetto sulla sorte politica di Benjamin Netanyahu. Il primo ministro, che insegue un quinto mandato con la spada di Damocle delle accuse di corruzione, affronta la principale sfida da diversi anni a questa parte. La principale questione della campagna elettorale è il coinvolgimento di Netanyahu in tre casi di corruzione, che hanno ...

