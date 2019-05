Maltrattamenti in casa riposo | 2 arresti

Catanzaro - Maltrattamenti e violenza su anziani : 2 arresti e 3 divieti di dimora per i dipendenti di una casa di cura : Percosse, maltrattamenti fisici e psicologici, atti di violenza, molestie gratuite e minacce. La casa di cura “San Francesco Hospital” di Settingiano, in provincia di Catanzaro, era diventata un incubo per gli anziani che venivano ospitati. Due operatori socio-sanitari sono finiti agli arresti domiciliari, Giuseppe Bonifacio di 46 anni e Antonio Rotella di 53. Per tre oss (Luca Pilato, Antonino Massara e Marco Rocca), invece, è stato disposto il ...