Liverpool-Barcellona 4-0 | le reazioni folli dei commentatori della tv dei Reds ad ogni

Champions - che gaffe della tv catalana : 'Il Barcellona ha eliminato il Liverpool' : A rendere ancora più dura da digerire la partita di Anfield ci ha pensato la web tv catalana Sport , che in un servizio andato in onda ieri sera ha annunciato la 'qualificazione del Barcellona per la ...

Liverpool-Barcellona - il retroscena dietro l’impresa : ecco il discorso di Jurgen Klopp che ha fatto vincere i Reds! : Jurgen Klopp ha scelto le parole adatte per un discorso da brividi: se il Liverpool è riuscito a rimontare il Barcellona, segnando 4 reti, è anche merito del suo straordinario allenatore Ieri notte ad Anfield è accaduto qualcosa di inaspettato e per questo emozionante. Il Liverpool, sotto 3-0 dopo un disastroso match d’andata a Barcellona, è stato capace di rifilare 4 gol a Messi e compagni e staccare il biglietto che porta alla ...

Champions League - Barcellona eliminato dal Liverpool - il Presidente Bartomeu scrive ai tifosi : 'sto male' : Bartomeu chiede scusa ai tifosi del Barcellona dopo l'eliminazione dalla Champions: le parole del Presidente dei blaugrana dopo il clamoroso ko contro il Liverpool La clamorosa 'remuntada' del ...

Messi-tifosi Barcellona - tensione all'aeroporto di Liverpool. Lo scrive il Mundo Deportivo : Se la partita di Anfield è stata da dimenticare per il Barcellona, anche il post non è stato particolarmente felice per Leo Messi . all'aeroporto di Liverpool, c'è stato un momento di tensione tra ...

Liverpool-Barcellona 4-0 - urla e facce incredule : la festa dei giocatori negli spogliatoi dopo la rimonta in semifinale : L’abbraccio di Alisson (che già lo scorso anno aveva cacciato il Barcellona dalla Champions con la Roma) e il balletto di Salah. Così i giocatori del Liverpool hanno festeggiato la rimonta contro i blaugrana che ha permesso alla squadra di Klopp di centrare la seconda finale consecutiva della maggiore competizione europea. Nelle Instagram Stories postate dal canale ufficiale dei Reds, tutta la gioia dopo aver cantato a squarciagola ...

Champions League – Impresa Liverpool - Batistuta esaltato dalla rimonta sul Barcellona : “ecco cosa mi ha commosso” : Batistuta e la rimonta del Liverpool sul Barcellona: le parole dell’ex Roma e Fiorentina “La rimonta del Liverpool è stata incredibile, con differenze tecniche e fisiche che mi hanno commosso. Nonostante le assenze importanti e un avversario come il Barcellona, la mentalità vincente li ha trasformati in leoni“. E’ il commento affidato ai social all’Impresa dei reds che hanno ribaltato lo 0-3 dell’andata ...

Barcellona eliminato - i tifosi contro Messi : lite all’aeroporto di Liverpool : Osannato dopo la gara d’andata, criticato dopo quella di ritorno. Succede questo quando ti chiami Lionel Messi e sei abituato a deliziare la platea con gol e giocate decisive. Ma quando la tua squadra non va, sei il primo a pagarne le conseguenze. E’ successo all’asso argentino all’aeroporto di Liverpool prima del rientro in Catalogna. Secondo il Mundo Deportivo, infatti, ci sarebbe stata una lite verbale con alcuni ...

Liverpool-Barcellona - quando Klopp cantava dopo la finale persa del 2018 : 'Torneremo' : ... inevitabilmente, tantissime reazioni sull'impresa firmata dal Liverpool: ex giocatori e leggende del club, star non solo del mondo del calcio ma di tutti gli sport. Tra questi anche quello di Loris ...

Liverpool-Barcellona - tutti contro Messi in aeroporto : la Pulce sbotta e affronta a muso duro i tifosi : Alcuni tifosi del Barcellona hanno criticato Messi dopo la debacle di Anfield, parole dure che hanno spinto la Pulce a rispondere per le rime Momenti di tensione all’aeroporto di Liverpool tra Leo Messi e alcuni tifosi del Barcellona dopo la rocambolesca eliminazione dei ‘blaugrana’ dalla Champions League per mano dei Reds. AFP/LaPresse L’episodio, riportato dal Mundo Deportivo, è avvenuto intorno alla mezzanotte. ...

Liverpool-Barcellona 4-0 - l’emozionante boato di Anfield Road sulle note di You’ll never walk alone : Dopo la rimonta storica sul Barcellona nella semifinale di Champions League, Anfield Road ha festeggiato a modo suo la qualificazione dei Reds per l’atto finale a Madrid. Tutto lo stadio ha intonato assieme ai giocatori You’ll never walk alone, canzone di scena scritta dagli statunitensi Rodgers Hammerstein per il musical del 1945 Carousel e poi divenuto l’inno ufficiale del club inglese. Un’esecuzione da brividi con i ...

Liverpool-Barcellona - la gufata social dei catalani : 'Un gol lo segniamo di sicuro - no?' : Un dolore atroce, perché non è la prima volta che il Barcellona deve fare i conti con una rimonta storica. Era già successo la scorsa stagione all'Olimpico, con Manolas che fece urlare di gioia tutti ...

Liverpool storico : battuto il Barcellona e i gli scettici : Succede, nel calcio più che in ogni altro sport, che una squadra si trovi a dover rimontare 3 gol in una gara secca e di doverlo fare contro tutti i favori del pronostico, contro tutti gli scetticismi e contro il giocatore che tutti considerano il più grande al mondo. Succede di dover scalare una montagna sospinti solo dalla voglia di vincere e da uno stadio gremito di tifosi che sospingono i loro giocatori. Ieri sera, nella semifinale di ...

Imprese e rimonte storiche - non solo nel calcio : Liverpool-Barcellona ultimo esempio dell’imprevedibilità dello sport : Ha dell’incredibile quanto successo ieri sera ad Anfield nel ritorno della semifinale di Champions League tra Liverpool e Barcellona. I Reds, sconfitti 3-0 all’andata, erano chiamati all’impresa. Rimontare lo svantaggio sembrava impossibile a molti, ma non al tecnico tedesco Klopp. E alla fine ha avuto ragione lui. Un 4-0 senza appello, frutto di una partita giocata a ritmi elevatissimi, un’intensità straordinaria; ...