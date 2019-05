Il malessere dei romani non accetta passerelle

Ancelotti : «malessere dei tifosi? In Italia più legati alla maglia che alle proprietà» : L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti nella conferenza stampa di presentazione di Napoli-Cagliari, in programma al San Paolo alle 20.30 di domenica sera: Perché è importante Napoli-Cagliari? «E’ importante perché abbiamo l’obbiettivo di conservare il secondo posto e la voglia di cercare di fare gli 80 punti in campionato e chiudere bene questa stagione. La squadra da segnali positivi e continua ad essere brillante senza ...