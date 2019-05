Honda CRF 450 R 2020 | fruibilità della potenza e massimo controllo

sportfair

(Di mercoledì 8 maggio 2019) La mitica CRF 450 R viene aggiornata con l’introduzione deldi trazione HSTC –Selectable Torque Control – con l’ottimizzazione delle mappature di iniezionePGM-FI e del sistema per le partenze da fermo HRC Launch Control Fin dalla sua introduzione nel 2002 laCRF 450 R ha coniugato laal, definendo il concetto di “equilibrio” dal punto di vista del pilota. Permettendo sia ai professionisti che agli amatori di trarre contemporaneamente il meglio da sé e dalla moto, si è imposta come modello di riferimento per affidabilità, prestazioni globali e qualità costruttiva. Oggetto di un’evoluzione continua, frutto del costante impegno nelle competizioni, la CRF 450 R è stata quasi completamente riprogettata nel 2017, sfoggiando un motore più potente, un telaio riprogettato e una ciclistica ...

Flyin18T : News Prodotto, Honda lancia la gamma CRF 2020 - gponedotcom : Honda lancia la gamma CRF 2020: Interventi importanti a telaio, ciclistica e motore per CRF 250R e la CRF 250RX, me… -