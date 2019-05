Giuseppe Pignatone | Una vita contro la mafia | ne valeva la pena

L'uscita di scena di Giuseppe Pignatone : È un lungo commiato, quello di Giuseppe Pignatone da capo della Procura della Repubblica di Roma. Fatto di interviste ponderate e snocciolate nel tempo e un libro recente, scritto a quattro mani con il collega Prestipino. Il primo magistrato lascia il Palazzo di giustizia di piazzale Clodio a Roma e tra due giorni sarà in pensione. Cioè proprio mercoledì, giorni in cui il Consiglio dei ministri si riunirà per decidere se allontanare o meno il ...