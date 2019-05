ilnapolista

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Ladello sport parla di tesoretto del Napoli, che avrebbe una cifra che si aggira intorno agli 80 milioni, costituito dal valore dei calciatori dati in prestito in questa stagione.Sono 4 i calciatori sicuramente in partenza,e Rog.Il flop, dal punto di vista economico, è rappresentato dall’acquisto di, pagato 25 milioni di euro: l’ex attaccante bolognese è già sul mercato.non ha mai convinto nei tre anni di Napoli. Prima con Sarri e adesso conè rimasto sempre ai margini: 74 presenze e 2 gol il suo score dell’ultimo triennio.Sepe dovrebbe essere riscattato dal Parma per 6 milioni, mentre Inglese tornerà a Napoli in cerca di una nuova destinazione.Per il mercato in entrata Giuntoli si sta muovendo già da tempo per ricercare giocatori con le caratteristiche richieste da. De Paul sarebbe una possibile scelta ...

napolista : Gazzetta: #Diawara, #Verdi, #Ounas e #Rog i bocciati da #Ancelotti. Partiranno Il #Napoli possiede un tesoretto co… - 100x100Napoli : Buone notizie per Carlo #Ancelotti, #Diawara e #Maksimovic saranno nuovamente a disposizione a partire dalla settim… -