Frutta e verdura | gli italiani ne consumano un miliardo di chili in più

Consumi - Coldiretti : "Vola Frutta e verdura - +1 miliardo di kg in 10 anni" : Aumentano i Consumi di frutta e verdura degli italiani con un incremento di quasi un miliardo di chili nell'ultimo decennio e il dato record di 8,7 miliardi di chili registrato nel 2018. A segnalarlo ...

Alimenti : volano i consumi di Frutta e verdura - record nel 2018 : I consumi di frutta e verdura degli italiani sono aumentati di quasi un miliardo di chili nell’ultimo decennio facendo registrare nel 2018 il record del periodo per un quantitativo complessivo nel carrello di 8,7 miliardi di chili. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti presentata in occasione dell’inaugurazione del Macfrut il Fruit & Veg Professional Show di Rimini con il presidente nazionale della Coldiretti Ettore Prandini ...

L’utensile da cucina che cambierà il tuo modo di lavare Frutta e verdura : Per fare la differenza in cucina, consentendo di mangiare sano e ridurre il consumo dell’acqua, basta poco. A questo serve, infatti, Equilibric, utensile che grazie al meccanismo rotante evita di lasciare frutti e vegetali nel lavabo dopo averli lavati. Sembra un’azione da poco, in realtà però l’idea realizzata dall’americano Jack Wagner vede la ciotola interna del colino-scolapasta restare in posizione verticale, in modo che quando si getta ...

La salute orale passa dall’alimentazione : il rimedio contro la gengivite in Frutta e verdura : La salute orale trova un ottimo alleato nella dieta sana è quello che ha dimostrato lo studio dell’università di Friburgo, in Germania, che ha riscontrato nel consumo di frutta e verdura un significativo aiuto nel contrastare la diffusissima patologia della gengivite. Lo studio, pubblicato sul Journal of Clinical Periodontology, ha coinvolto 30 pazienti affetti da gengivite. I ricercatori hanno diviso i partecipanti in due gruppi: uno è ...

Frutta e verdura di stagione mese per mese : guida per sceglierla : Siamo così abituati a trovare qualsiasi tipo di Frutta e verdura in tutte le stagioni dell’anno che spesso non siamo più sicuri di quali siano i prodotti di stagione. Scegliere la Frutta e verdura di stagione garantisce più gusto, sicurezza, genuinità e risparmio per il portafoglio (costa meno produrla e conservarla) e per l’ambiente (non deve essere conservata a lungo e non deve viaggiare per migliaia di chilometri). Ecco una breve guida per ...

Estratti di Frutta e verdura - perché non sono davvero il superfood che pensate : L’offerta di succhi di vegetali freschi è in crescita. E con i loro bei colori naturali, questi succhi ci invogliano all’assaggio. Ma sono davvero insostituibili superfood come vengono promossi? E può questo pieno di vegetali sopperire a una dieta squilibrata? Prima di tutto, un distinguo. Centrifugati ed Estratti non sono la stessa cosa. I primi sono prodotti con un elettrodomestico (la centrifuga) che scalda i vegetali, riducendone il ...

Pesticidi - la Frutta e la verdura che mangiamo sono sane? Uno studio lo rivela (e dà un vincitore) : E’ stato di recente pubblicato il report condotto negli Usa dall’Environmental working group (Ewg) circa la presenza di residui di Pesticidi in frutta e verdura, analogo a quello annualmente pubblicato da Legambiente Pesticidi nel Piatto, che si presta a confronti fra la situazione italiana e quella statunitense. L’indagine condotta in Usa è finalizzata a stilare, da un lato, la “sporca dozzina”, in cui si elencano i vegetali più ...

Pesticidi : ecco la lista di Frutta e verdura più contaminata e quelle che ne contengono meno : Ogni anno l’Environmental Working Group (EWG) pubblica la Shopper’s Guide to Pesticides in Produce, il cui risultato è la lista della cosiddetta “Sporca Dozzina” (Dirty Dozen), ovvero i tipi di frutta e verdura che contengono il più alto livello di Pesticidi residui. I rapporti del Programma per i dati sui Pesticidi, rilasciati dal Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti, hanno indicato che quando i residui ...

Alimenti - il 39% degli chef si rivolge ai contadini : extravergine - vino - Frutta e verdura i prodotti più richiesti : La domanda di genuinità e trasparenza su quello che si porta in tavola cambia la ristorazione e spinge gli chef ad acquistare direttamente dagli agricoltori che diventano il primo canale di fornitura dei ristoranti, con il 39% dei locali che si rivolge prevalentemente alle aziende agricole contro un 34% che si rifornisce da grossisti e un 21% che va nei mercati. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Censis presentata alla prima giornata della ...

Dieta verde per dimagrire : ecco quale Frutta e verdura scegliere : La Dieta verde può far dimagrire fino a 4 chili in 15 giorni. ecco il menù dettagliato delle due settimane. Si mangia tanta frutta e verdura.

Lidl fornitore ufficiale Frutta e verdura della Nazionale - Mancini : “qualità e freschezza come la nostra squadra” [FOTO] : “Ringrazio Lidl per questo rinnovo di partnership con le nostre nazionali. Lidl e’ stata la prima azienda che nel periodo della mia governance ha voluto, chiesto, e scelto di accompagnare per altri quattro anni il percorso delle nostre nazionali, questo per noi e’ motivo di orgoglio e soddisfazione”. Sono le dichiarazioni del presidente della Figc, Gabriele Gravina nel corso della presentazione con il rinnovo della ...

Consumi - svolta salutista : nel 2018 acquistati 9 miliardi di chili di Frutta e verdura : svolta decisamente salutista nel carrello della spesa degli italiani con gli acquisti di frutta e verdura che nel 2018 hanno fatto segnare il record da inizio secolo con un quantitativo pari a circa 9 ...

Primizie nel menu di un italiano su 3 : nel 2018 acquistati 9 miliardi di kg di Frutta e verdura : Dopo un lungo inverno con il cambio di stagione si riscopre la voglia di portare in tavola nuovi prodotti con quasi un italiano su tre (32%) che coglie l’occasione dell’arrivo delle Primizie per rinnovare il menu. E’ quanto emerge dall’indagine on line su sito www.coldiretti.it divulgata in occasione dell’ultimo week end prima della primavera dedicato da Campagna Amica agli effetti concreti dei cambiamenti climatici sulla spesa degli ...