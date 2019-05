Fognini-Thiem | Ottavi Masters 1000 Madrid 2019 | data | programma | orario e tv

Madrid - Fognini agli ottavi - incontrerà Thiem : Fognini affronterà agli ottavi l'austriaco Dominic Thiem, numero 5 del mondo e del tabellone.

Masters 1000 Madrid 2019 : Fabio Fognini annienta John Millman e prenota la sfida con Dominic Thiem negli ottavi : Roboante successo di Fabio Fognini, che fa dimenticare tutti i timori del precedente negativo degli ultimi US Open e, nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid, elimina senza troppi patemi l’australiano John Millman con il punteggio di 6-2 6-2. Diventa dunque realtà lo scontro negli ottavi di finale tra il ligure e Dominic Thiem, uno dei match più interessanti che il tennis su terra rossa possa offrire in assoluto. L’azzurro, ...

LIVE Fognini-Millman - Masters1000 Madrid 2019 in DIRETTA : 6-2 6-2 - facile vittoria per il ligure. Ora la sfida a Thiem : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fabio Fognini-John Millman, match valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid. In palio c’è un posto negli ottavi di finale del torneo spagnolo ed il ligure vuole proseguire il suo cammino dopo il convincente esordio contro Kyle Edmund. Al primo turno, infatti, il numero dodici del mondo ha sconfitto in due set il britannico per 6-4 6-3, in quello che era anche il suo rientro sul ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : i favoriti. Nadal è l’uomo da battere. Djokovic e Thiem primi rivali e Fognini sogna al Foro Italico : Gli Internazionali d’Italia 2019 sono ormai alle porte. Il torneo maschile comincerà ufficialmente sabato con le qualificazioni, ma già da domenica ci saranno alcuni match del tabellone principale. Al Foro Italico saranno presenti con ogni probabilità tutti i migliori del mondo, ad eccezione del solo Roger Federer, che dopo Madrid giocherà nuovamente al Roland Garros. Solo una prematura sconfitta nel torneo spagnolo potrebbe spingere lo ...

ATP Madrid - Fognini prende in giro Thiem : “hai bisogno di qualche massaggio” [FOTO] : Fabio Fognini ha postato su Instagram una foto nella quale ha preso in giro il collega Thiem impegnato in quel di Madrid Fabio Fognini si sta allenando in vista del suo esordio in quel di Madrid. A causa dei recenti problemini fisici, il nostro Fabio ha bisogno di massaggi e trattamenti per recuperare la miglior forma. Fognini si è recato ad “iscriversi” alla seduta di massaggi ed ha notato una sorta di monopolio di Dominic ...

Tennis - Rafa Nadal : “I ko con Thiem e Fognini sono diversi - ma ora guardo al futuro con rinnovato ottimismo” : Quando il dominatore della terra rossa, Rafael Nadal, lascia per strada un set in un match sul “rosso” è già di per sé una notizia. Quando lo spagnolo perde un incontro sulla sua superficie preferita nel corso di un anno, si parla di grande sorpresa. Quando i ko del fuoriclasse spagnolo diventano due, nel breve volgere di due tornei, il Master 1000 di Montecarlo e l’ATP 500 di Barcellona, allora sì che siamo di fronte a ...