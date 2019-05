Diesel contro benzina | 13% di CO2 in più

meteoweb.eu

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Sentiamo spesso parlare dei vantaggi delle macchinerispetto a quelle a, ma un nuovo studio pubblicato oggi dall’International Council on Clean Transportation (ICCT), mostra come i veicoli, nonostante il prezzo del carburante sia inferiore a quello della, sono più cari e sono più inquinanti delle macchine a. In Europa, infatti, i motorisono stati promossi per anni come la tecnologia per ottenere veicoli più efficienti e più puliti, pensando che avrebbero svolto un ruolo chiave nella riduzione delle emissioni di anidride carbonica (CO2) nel settore dei trasporti. Nessun’altra regione del mondo ha adottato la tecnologiacome l’Europa: nel 2016, oltre il 60% delle vendite mondiali di autoè avvenuto nell’Unione Europea. Tuttavia, all’indomani dello scandalogate, c’è stata una diminuzione dei ...

