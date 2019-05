Android Auto - Ecco cosa cambierà con il prossimo aggiornamento - VIDEO

Rivoluzione Android Auto per l’estate : atteso un grande aggiornamento : Siete dei fanatici di Android Auto, e non vedete l'ora che riceva aggiornamenti in grado di migliorare sensibilmente l'interfaccia utente a bordo del vostro veicolo? Possiamo capirvi bene, e siamo anche lieti di annunciarvi che sono attese novità importanti a margine del Google I/O 2019, in apertura oggi 7 maggio. Gli sviluppatori hanno riservato una buona fetta di funzionalità anche ad Android Auto, che entro l'estate dovrebbe ricevere un ...

Come funziona Android Auto : app compatibili e dispositivi wireless : Come funziona Android Auto: app compatibili e dispositivi wireless Lanciato nel 2014 Come funzione integrata all’interno delle Autovetture, sta divenendo funzionale sono negli ultimi anni, attraverso una copertura traversale che riesce a raggiungere la maggior parte delle Automobili. Una peculiarità essenziale delle Auto di nuova generazione, oltre l’avvento dell’elettrico nella componente motoristica, è la presenza di una ...

Google conduce Android Auto alla sua prima vera svolta : riprogettazione all’esordio in estate : L'arrangiamento estetico di Android Auto è stato una costante dal suo esordio ad ora, periodo in cui Google ha la saccoccia piena di novità L'articolo Google conduce Android Auto alla sua prima vera svolta: riprogettazione all’esordio in estate proviene da TuttoAndroid.

Il gruppo Hyundai continua a spingere su Android Auto che arriva su delle vecchie e nuove conoscenze : La pagina riassuntiva dei modelli per i quali è disponibile Android Auto si è aggiornata ancora accogliendo una serie di vetture prodotte dal gruppo Hyundai L'articolo Il gruppo Hyundai continua a spingere su Android Auto che arriva su delle vecchie e nuove conoscenze proviene da TuttoAndroid.

Da un po’ di tempo Android Auto e Waze non dialogano più a dovere : si moltiplicano le segnalazioni sul web : Android Auto e Waze, servizio di navigazione israeliano finito sotto l'ala di Mountain View, non dialogherebbero più a dovere a causa degli aggiornamenti L'articolo Da un po’ di tempo Android Auto e Waze non dialogano più a dovere: si moltiplicano le segnalazioni sul web proviene da TuttoAndroid.

Google apre agli sviluppatori di app per Android Automotive : si parte dalla multimedialità al Google I/O : Sul blog dedicato agli sviluppatori, Google ha anticipato una parte delle novità che saranno annunciate al prossimo Google I/O su Android Automotive L'articolo Google apre agli sviluppatori di app per Android Automotive: si parte dalla multimedialità al Google I/O proviene da TuttoAndroid.

La modalità scura automatica di Android Q funziona correttamente ora : La funzione di passaggio automatico alla modalità scura di Android Q sembra ora funzionare correttamente, probabilmente grazie all'app Google. L'articolo La modalità scura automatica di Android Q funziona correttamente ora proviene da TuttoAndroid.

Autoradio con Android Auto : le migliori da comprare : Visto che avete un dispositivo Android, vorreste utilizzarlo con la massima sicurezza mentre siete alla guida. Per questo state cercando un’Autoradio con Android Auto. All’interno di questa nuova guida d’acquisto abbiamo deciso di elencarvi quelle leggi di più...

La “relazione” tra Toyota e Android Auto procede - ma avanza di restyling in restyling : Sono lontani i tempi in cui Toyota proprio non voleva saperne di aprire le portiere della propria gamma ad Android Auto L'articolo La “relazione” tra Toyota e Android Auto procede, ma avanza di restyling in restyling proviene da TuttoAndroid.

Non solo Android - un'app spia per iPhone dagli autori di Exodus : Una ricerca di Lookout rivela l'esistenza di una versione per melafonini dello spyware che ha intercettato illegalmente centinaia di cittadini italiani, svelato dall'organizzazione no profit Security Without Borders , in collaborazione con Motherboard

VLC 3.1 per Android ripristina il supporto ad Android Auto e porta un sacco di novità : È disponibile sul Play Store la versione 3.1 di VLC, che riporta la compatibilità con Android Auto e aggiunge un sacco di nuove funzioni. L'articolo VLC 3.1 per Android ripristina il supporto ad Android Auto e porta un sacco di novità proviene da TuttoAndroid.

Google Voice introduce il supporto ad Android Auto e si aggiorna con alcune piccole novità : L'idea alla base di Android Auto è semplificare la gestione dei messaggi e dei contenuti multimediali e di recente è stata introdotta una novità L'articolo Google Voice introduce il supporto ad Android Auto e si aggiorna con alcune piccole novità proviene da TuttoAndroid.

Skype - un bug su Android fa rispondere alle chiamate in automatico : (Foto: Skype) C’è un fastidioso bug di Skype che sta colpendo l’applicazione pensata per smartphone e tablet con sistema operativo Android che porta il dispositivo a rispondere da solo e in automatico alle chiamate ricevute via software VoIP. Le segnalazioni sono molte e diffuse in tutto il mondo. Non è ben chiaro quando questo problema di Skype sia apparso, ma sembra che i primi utenti colpiti abbiano iniziato a contattare l’assistenza lo ...

VLC 3.1 è disponibile : la nostra musica preferita alla guida grazie al supporto ad Android Auto : disponibile per quasi tutte le piattaforme e compatibile con moltissimi formati audio e video, VLC è certamente uno dei migliori player disponibili. A marzo 2017, il team di VLC abilitò il supporto dell’applicazione ufficiale ad Android Auto, standard che consente agli utenti di utilizzare gli strumenti del proprio smartphone in piena sicurezza grazie alla head unit […] L'articolo VLC 3.1 è disponibile: la nostra musica preferita ...