Volevo scrivere di Zanda e Zingaretti ma poi ho avuto paura di diventare un’aragosta

ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2019) Gli amici del Fatto, così come i seimila follower su FB, devono aver notato il mio lungo silenzio ed hanno provato a stimolarmi gettandomi un amo su cui erano infilzatinella vicenda degli emolumenti dei parlamentari. Ho provato ad abboccare ma, a dire la verità, le rassicuranti inutilità pronunciate dal segretario del Pd non hannosu di me l’effetto di una pillola azzurra. Sono state tante, invece, le cose che mi avrebbero stuzzicato in queste settimane. Greta e i gilet gialli. Le elezioni di Spagna, il teatro dell’assurdo in Venezuela, la nuova contrazione economica.Ma su tutto a spegnere l’eccitazione, domina la sensazione di vivere un periodo distopico, una sorta di Racconto dell’Ancella, dove ogni tentativo fatto onestamente di capire naufraga nella inutilità.Che vuoi dire quando ti confronti con il Comandante Waterford di casa tua e lo schema mentale ...

LaGreGor_La : Volevo scrivere un tweet super acido ma non trovo parole abbastanza acide per esprimere tutta la mia acidità. - hwangtastic_ : per colpa loro non so neanche scrivere volevo dire vi droppo* - nonmoriremomai : Volevo scrivere da pranzo su quest'episodio e solo ora ho il culo sulla sedia. Questa è la stessa persona che mi ha… -