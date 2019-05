Un milione di specie a rischio | Ma siamo in tempo per agire

ilgiornale

(Di martedì 7 maggio 2019) Jacopo Granzotto Possibile estinzione a breve termine per molti animali e vegetali. Gli esperti: «Basta sfruttamento del pianeta»E ora aspettiamoci un'altra Greta, magari col peluche in mano. La notizia viene da Parigi dove 130 stati membri dell'Onu si sono riuniti per parlare dianimali e vegetali a. Sembra che la Terra sia all'inizio della sesta estinzione di massa della sua storia. C'è un piccolo particolare però: si tratta della prima attribuita all'uomo e alle sue attività. Tradotto in cifre significa che in tempi relativamente brevi undi animali e vegetali scompariranno dalla Terra e dagli Oceani, l'equivalente di un ottavo di tutte leche popolano il pianeta.È un dato shock quello annunciato dalla Piattaforma intergovernativa sulla biodiversità e gli ecosistemi (Ipbes). Secondo gli esperti l'unica speranza per evitare il peggio è ...

