TelevideoRai101 : Soro: allarme cyber-sicurezza in Sanità - marcoscialdone : RT @formichenews: Con i #trojan fuori controllo, un rischio sorveglianza di massa. L’allarme di #Soro (privacy). Cosa dice la relazione de… - MichelePierri : RT @formichenews: Con i #trojan fuori controllo, un rischio sorveglianza di massa. L’allarme di #Soro (privacy). Cosa dice la relazione de… -

"Il 2018 è stato definito, dal Clusit, l'anno peggiore per lacibernetica, costantemente esposta a minacce da configurare una sorta di-guerriglia permanente". Lo ha detto il Garante per la Privacy,, nella Relazione annuale. Nel privato gli attacchi sono cresciuti del 41%, in ambito sanitario del 99%, aumentando il rischio di "errori diagnostici o terapeutici".auspica una riflessione sui controlli biometrici per i dipendenti pubblici e rileva criticità sull'uso della videosorveglianza negli asili.(Di martedì 7 maggio 2019)