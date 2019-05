Sarò al Salone del Libro per difendere la democrazia

huffingtonpost

(Di martedì 7 maggio 2019) Tutto vero. Vero che il clima politico-culturale sta cambiando, al punto che parole e idee di cui fino a poco tempo fa ci si vergognava oggi circolano ampiamente. Vero che la realtà quotidiana ci consegna uno stillicidio di episodi di odio e intolleranza.Vero che sta crescendo (come ha sostenuto Liliana Segre) una fascistizzazione del senso comune. Vero che il fascismo non richiede, per essere riconosciuto come tale, né una sentenza né un timbro di polizia. Tutto vero.Tant’è che di primo acchito verrebbe voglia di dire che non hanno tutti i torti quanti hanno dichiarato - con clamore e risonanza mediatici studiati - che diserteranno ildeldi Torino per la presenza di una casa editrice vicinissima a CasaPound, Altaforte. Il cui direttore, oltretutto, ha spudoratamente bestemmiato sostenendo che “l’antifascismo ...

zerocalcare : Ciao, non sarò al Salone del Libro la settimana prossima, non è stata una decisione semplice e non mi bastano 140 c… - mannocchia : Non sarò al Salone di Torino, ecco perché. - Bipedessa : RT @zerocalcare: Ciao, non sarò al Salone del Libro la settimana prossima, non è stata una decisione semplice e non mi bastano 140 caratter… -