Ozpetek | al regista la laurea honoris causa a Palermo

Le fate ignoranti diventa serie tv : l’annuncio del regista Ozpetek : Le fate ignoranti , il celebre film del regista turco Ferzan Ozpetek , diventa una serie tv. L’annuncio Il film Le fate ignoranti diventa una serie tv. Ad annunciarlo è stato il regista turco naturalizzato italiano Ferzan Ozpetek , oggi a Palermo, quando ha ricevuto la laurea in honoris causa in Scienze dello Spettacolo e la cittadinanza onoraria nella […] L'articolo Le fate ignoranti diventa serie tv: l’annuncio del regista ...

Le Fate Ignoranti di Ozpetek diventa una serie tv per Fox e a Palermo il regista spiega perché : Le Fate Ignoranti di Ozpetek diventa una serie tv: ad annunciarlo è lo stesso regista in un'occasione particolare, il conferimento della laura honoris causa e la cittadinanza onoraria di Palermo. In occasione dell'evento al cinema Vittorio De Seta, la pellicola che all'inizio di questo secolo lo ha consacrato tra i maggiori registi italiani (ormai è stato adottato dal nostro Paese pur non dimenticando le sue origini turche) è stata proiettata ...