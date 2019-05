Napoli | la piccola Noemi non migliora | «Un polmone è compromesso»

Sparatoria a Napoli : la piccola Noemi non migliora - è grave ma lotta come una leonessa : Oggi i capi di Stato di Italia, Spagna e Portogallo hanno rivolto un applauso alla piccola Noemi, con tutto il pubblico del simposio Cotec di oggi a Napoli. Il presidente Sergio Mattarella, prima di rientrare a Roma, ha fatto visita alla piccola nell’ospedale pediatrico Santobono, dove da venerdì lotta per la vita dopo essere stata ferita in una Sparatoria nel capoluogo campano. Mattarella ha ringraziato i medici per il loro lavoro, ...

Tra i vicoli del rione di Napoli dove nessuno piange per la piccola Noemi - ferita da un killer : C’è un che di sospeso nell’aria del quartiere Vicaria a Napoli, all’epoca dei vicerè la sede del tribunale e ora soltanto un insieme indecoroso di vicoli, edifici demoliti e illegalità al confine tra la Stazione e Poggioreale. Tutti si conoscono, tutti fiutano i forestieri e sanno come reagire. Con il silenzio. ...

Sparatoria a Napoli - i medici : «Per la piccola Noemi una ferita da guerra» : È stabile Noemi, la bambina di 4 anni ferita in una Sparatoria a Napoli venerdì scorso. La bimba è ricoverata in prognosi riservata nell'ospedale pediatrico Santobono....

Napoli - dopo la sparatoria il killer scavalca la piccola Noemi. Le immagini dell’agguato di piazza Nazionale : Il killer insegue la vittima designata, spara tra la folla e poi scavalca per due volte il corpo della piccola Noemi, ferita ai polmoni e riversa sull’asfalto. Sono le immagini choc di un video – pubblicato dal sito Sìcomunicazione – che riprende la scena della sparatoria a Napoli in piazza Nazionale nella quale è rimasta ferita una bambina di 4 anni. (immagini concesse da Sicomunicazione.net) L'articolo Napoli, dopo la ...

