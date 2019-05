Master Uefa Pro | prosegue a Nyon lo ‘Student exchange’

De Sanctis - Cerezo e Mancini a Nyon per il Master Uefa Pro : ROMA - Tre romanisti a Nyon per diventare allenatori ' pro '. Il primo è l'attuale team manager della Roma Morgan De Sanctis , poi ci sono i due ex giocatori Mancini e Cerezo . Il dirigente ...

Master Uefa Pro - gli allievi a lezione dal tecnico De Zerbi : “Sono sempre disponibile a collaborare con i miei colleghi allenatori, quali voi siete, perché non ho segreti. E soprattutto perché è sempre un piacere, oltre che un onore, poter ricevere la visita della Scuola Allenatori di Coverciano”. Sono le dichiarazioni di Roberto De Zerbi , il tecnico del Sassuolo ha accolto gli allievi del Master Uefa Pro, giunti ieri per uno stage di due giorni. Accompagnati dal direttore della Scuola Allenatori, ...

FIGC - Masters Uefa Pro : lezione di Ranieri al Master Allenatori : Appena sedutosi sulla panchina della Roma, Claudio Ranieri, sveste subito i panni da allenatore per indossare quelli di docente. Infatti, il tecnico romano ha tenuto una lezione speciale per gli allievi del corso Master Allenatori. Due giorni a Trigoria in cui i giovani mister potranno conoscere le metodologie di lavoro dello staff tecnico romanista, confrontandosi in aula e vedendo dal vivo gli allenamenti, e comprendere la filosofia del ...