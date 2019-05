Intesa Sanpaolo in calo dopo i dati del primo trimeste

Intesa Sanpaolo : i conti non tornano - il titolo cede il 2% : La società ha comunicato che 'I risultati del primo trimestre sono pienamente in linea con gli obiettivi e confermano il supporto del gruppo all'economia nei Paesi in cui opera, in particolare in ...

Intesa Sanpaolo lima l'utile del 16% ma resta in linea con gli obiettivi 2019 : Il manager ha ricordato come la banca sia 'un fattore di accelerazione della crescita dell'economia reale del paese', grazie a erogazioni a medio e lungo termine a famiglie e imprese pari a 10,5 ...

Intesa Sanpaolo : l'utile trimestrale supera quota 1 miliardo : ... attualmente molto più solide e profittevoli rispetto a quanto non fossero prima della crisi del 2008", "Intesa Sanpaolo è fattore di accelerazione della crescita dell'economia reale del Paese", ...

Intesa Sanpaolo utile netto 1° trimestre cala a 1 - 05 miliardi ma supera attese : Intesa Sanpaolo chiude il 1° trimestre con un utile netto pari a 1,05 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 1,038 miliardi del quarto trimestre 2018 ma in calo del 16% rispetto agli 1,252 ...

Carlo Messina confermato CEO di Intesa Sanpaolo : Carlo Messina è stato confermato Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo . E' quanto rende noto il il colosso creditizio in un comunicato, sottolineando che il Consiglio di Amministrazione lo ha ...

Intesa Sanpaolo - Messina : non vedo sinergie con altri gruppi europei : Torino, 30 apr., askanews, - "Non vediamo la possibilità di creare maggior valore per gli azionisti attraverso l'aggregazione di altri player bancari europei. Stiamo seguendo il nostro piano di ...

Intesa Sanpaolo - Gros-Pietro confermato alla presidenza : Torino, 30 apr., askanews, - E' stato confermato Gian Maria Gros-Pietro alla presidenza di Intesa SanPaolo. Lo hanno deliberato gli azionisti della banca oggi a Torino nel corso dell'assemblea dei ...

Intesa Sanpaolo - Messina : nel 2019 l'utile crescerà ancora : "L'obiettivo del 2019 è far crescere ulteriormente l'utile netto in un contesto di mercato molto difficile . E' l'impegno che prendiamo come management nei confronti dei nostri azionisti". Lo ha detto ...

Intesa Sanpaolo - assemblea in corso. Messina verso la conferma : E' iniziata l'assemblea ordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo nella sede della banca a Torino. I soci sono chiamati a deliberare sul bilancio 2018 e rinnovare il Consiglio di Amministrazione ...

Intesa Sanpaolo : nel 2019 13 - 5 milioni per Fondo beneficenza : Torino, 29 apr., askanews, - Nel 2019 Intesa Sanpaolo aumenta le risorse che il Fondo di beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale di Intesa Sanpaolo potrà erogare nel corso dell'anno, ...

