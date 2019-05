Come innovare la PA con il digitale : tutti i vincitori di Hack.Gov : Più di 300 studenti impegnati a sviluppare soluzioni su temi innovativi Come smart city, efficienza energetica, salute, sicurezza, tutela delle opere d'arte, servizi pubblici digital e fact-checking. Queste sono alcune delle sfide che hanno caratterizzato Hack.Gov, l'hackaton per innovare la Pubblica Amministrazione organizzato da Agi Agenzia Italia in collaborazione con la Regione Campania e l'Università di Napoli Federico II con il ...

Come rinnovare il bagno spendendo quasi niente : Il bagno è una delle stanze più importanti della casa perché è proprio qui che ci rilassiamo e ci possiamo concedere un momento di pausa, magari con una bella doccia o con un bagno caldo. Se hai la necessità di rinnovarlo, ma non vuoi spendere grandi cifre, non ti preoccupare: oggi ti darò qualche idea che ti consentirà di farlo a bassissimo costo! Rinnova così il tuo bagno! Il bagno è una delle aree della nostra casa che, soprattutto quando non ...