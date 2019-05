“Venite in piazza da Salvini” | il messaggio vocale inviato dal sindaco ai cittadini con

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2019) “Sono il, venite inda. Una telefonata con unregistrato dalleghista Vincenzo Catapano nella quale isono stati invitati a partecipare al comizio del vicepremier e leader della Lega a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, in programma lunedì 6 maggio alle 20.45. Ed è stata subito polemica. Perché in molti si sono indignati dopo aver visto l’utenza dalla quale partiva la telefonata, ossia quella del stesso Comune. Diverse le segnalazioni arrivate a The Post Internazionale che ha riportato i commenti in questione. “Mi rivolgerò alla magistratura, perché sono giorni che cercano di infangare me e il mio operato, creando un clima di odio” si sfoga il, commentando l’accaduto a ilfattoquotidiano.it. E fornendo la sua versione dei fatti: “Quelle telefonate sono a costo zero“.Lo sdegno per l’invito ...

Mov5Stelle : #AvantiTuttiTour il 9 maggio sarà a #Livorno, dove potremo incontrarci di persona in piazza, guardarci negli occhi… - gparagone : Eccoci arrivati a Civitavecchia per la prima tappa dell'#AvantiTuttiTour! Venite a parlare con noi, in piazza Cala… - Mov5Stelle : ?? In diretta da Civitavecchia, la prima tappa dell'#AvantiTuttiTour! Venite a parlare con noi, in piazza Calamatta,… -