È in isolamento, grave ma stabile! Bimba di 1 anno ricoverata per meningite

(Di lunedì 6 maggio 2019) Unadi 1residente in Vallagarina è statainall'ospedale Santa Chiara di Trento perda meningococco, patologia per la quale non aveva la copertura vaccinale. Le sue condizioni sono gravi ma stabili. Avviata la profilassi per i contatti più stretti, come conferma l'azienda sanitaria locale.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...