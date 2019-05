Perù | sacerdote italiano avrebbe abusato di un 13enne | niente carcere | è in fuga

Blastingnews

(Di lunedì 6 maggio 2019) Quella che arriva dal, e precisamente da Pucallpa, città situata nella parte centro-orientale del Paese, è una vicenda che desta veramente sconcerto. Secondo quanto riporta la stampa internazionale, e anche quella italiana, unoriginario del nostro Paesedi un ragazzino, peruviano ovviamente. L'uomo, don Marco Francesco Mambretti, è stato già condannato a 9 mesi di reclusione per il reato di violenza sessuale su minore, ma a quanto pare non si trova in: il soggetto sarebbe infatti fuggito, e attualmente è ricercato dalla autorità peruviane.Abusi avvenuti in parrocchia Secondo quanto riporta Il Messaggero, i fatti si sarebbero verificati nella parrocchia di Santo Domingo Sabio, dove appunto il religioso prestava servizio. Sembra che ilsi recasse in parrocchia frequentemente, questo perché, così sostengono i media, effettuava delle ...

AdriJuve64 : Condannato per pedofilia scappa ed è latitante. Don Marco Francesco Mambretti, sacerdote italiano in Perù, è stato… -