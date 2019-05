Napoli | su Noemi una ferita da guerra

Napoli e il dramma della piccola Noemi - de Magistris : «Salvini dov'è? Distruggiamo gli eroi di merd... di Gomorra» : «Salvini ha reso il Paese più insicuro e più violento. Aumentano i reati a sfondo razziale; crescono le violenze su bambini e donne; si rafforza l'odio sociale e il sentimento...

Sparatoria a Napoli - i medici : «Per la piccola Noemi una ferita da guerra» : È stabile Noemi, la bambina di 4 anni ferita in una Sparatoria a Napoli venerdì scorso. La bimba è ricoverata in prognosi riservata nell'ospedale pediatrico Santobono....

Gli spari in strada a Napoli e la piccola Noemi soccorsa dal cameriere Video : Il filmato della sparatoria di venerdì scorso in piazza Nazionale nella quale è rimasta ferita una bambina

Scontro De Magistris-Salvini su Napoli. Il sindaco : "Con Noemi in rianimazione non esitava a farsi selfie" : “Salvini ha reso il Paese più insicuro e più violento. Aumentano i reati a sfondo razziale; crescono le violenze su bambini e donne; si rafforza l’odio sociale e il sentimento del rancore; si consolida il pericolo del terrorismo per le politiche di odio nei confronti dei popoli islamici; aumentano corruzioni e collusioni, con indagini anche verso esponenti dello stesso Governo. Un ministro quasi mai presente al ...

Napoli - dopo la sparatoria il killer scavalca la piccola Noemi. Le immagini dell’agguato di piazza Nazionale : Il killer insegue la vittima designata, spara tra la folla e poi scavalca per due volte il corpo della piccola Noemi, ferita ai polmoni e riversa sull’asfalto. Sono le immagini choc di un video – pubblicato dal sito Sìcomunicazione – che riprende la scena della sparatoria a Napoli in piazza Nazionale nella quale è rimasta ferita una bambina di 4 anni. (immagini concesse da Sicomunicazione.net) L'articolo Napoli, dopo la ...

Napoli - i video del killer che spara Condizioni stazionarie per Noemi : Circolano i primi filmanti della sparatoria avvenuta venerdì pomeriggio in piazza Nazionale, nel centro di Napoli, nella quale è rimasta gravemente ferita la piccola Noemi, una bambina di 4 anni. La zona è sotto gli obiettivi di diversi telecamere, tra negozi ed edifici privati. Al primo filmato, subito acquisito dalla Squadra Mobile Segui su affaritaliani.it

Napoli e il dramma della piccola Noemi - de Magistris : 'Salvini dov'è? Distruggiamo gli eroi di merd... di Gomorra' : Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha scritto un lungo post sulla vicenda di Noemi, ferita in un agguato a piazza Nazionale: 'La piccola Noemi lotta tra la vita e la morte in Ospedale per ...

Il figlio di un boss al sit-in per Noemi “I camorristi devono sparire da Napoli” : «Mi chiamo Antonio, mio padre è Rosario Piccirillo, un uomo che purtroppo ha fatto delle scelte sbagliate nella vita, è un camorrista», dice al megafono, con voce emozionata, un ragazzone biondo con barba curata e dolcevita nero. E la folla della manifestazione per la piccola Noemi, che doveva essere un sit in silenzioso ma in realtà è tutto un gri...

Napoli - la piccola Noemi lotta per la vita : Prognosi riservata dopo l’intervento ai polmoni, i sanitari: «Collegata al ventilatore meccanico». Salvini: «Carcere a vita per i colpevoli»