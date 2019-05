Inter | Conte avrebbe fatto le prime richieste | Barella tra i profili seguiti a centrocampo

Il Corriere dello Sport si sbilancia : disegnata l'Inter di Conte con il sogno Lukaku : l'Inter si sta già muovendo sul mercato in vista della prossima stagione. I nerazzurri hanno intavolato una serie di trattative e questo riguarda sia la rosa, sia la guida tecnica. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, avrebbe incontrato Antonio Conte lunedì scorso con l'ex tecnico del Chelsea che avrebbe dato il proprio placet al trasferimento a Milano. Per l'eventuale fumata bianca, però, la proprietà vuole attendere il termine di ...

Inter - Marotta spinge per Conte : L'Inter vuole Antonio Conte A ricostruire la situazione è stato Gianluca Di Marzio di Sky Sport: l'idea di portare il leccese in nerazzurro è prevalentemente di Marotta che spinge con la proprietà ad ...

Conte o Spalletti all'Inter? Le news di Di Marzio sul futuro allenatore : Nell'immediato un solo obiettivo, conquistare il terzo posto e blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Poi, per l' Inter , sarà tempo di iniziare a programmare la prossima stagione. ...

Inter - Conte sarebbe sempre più vicino : l'ex Juve avrebbe incontrato Marotta : Continuano a susseguirsi i rumors sul futuro della panchina dell'Inter. L'attuale allenatore, Luciano Spalletti, sembra meno saldo in questo momento, soprattutto dopo gli ultimi risultati. I nerazzurri, infatti, anche ieri non sono andati oltre il pareggio contro l'Udinese nell'anticipo della trentacinquesima giornata di campionato disputato alla Dacia Arena. E se è vero che l'obiettivo di inizio anno era quello di qualificarsi nuovamente in ...

Udinese e Inter si accontentano : 0-0 alla Dacia Arena - nerazzurri a +5 sulla Roma : Cronaca Grande intensità, ma poche occasioni alla Dacia Arena. Il primo a provarci è Nainggolan , ma il suo destro viene deviato in angolo da Musso. Col passare dei minuti cresce l'Udinese, ma la ...

L'indiscrezione della Gazzetta : sarebbe pronta a nascere l'Inter di Conte : In casa Inter continua a tenere banco la questione allenatore. Mentre sul campo la squadra nerazzurra questa sera potrebbe ipotecare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League in caso di successo nell'anticipo della trentacinquesima giornata contro l'Udinese, in società potrebbero esserci presto importanti novità sulla scelta della guida tecnica. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, infatti, sarebbe orientato per il ...

Empoli-Fiorentina - Caputo : 'Voglio restare in A con l'Empoli. Rasmussen e Traorè Interessanti - Conte...' : L'attaccante dell'Empoli, Ciccio Caputo ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'Con Antonio Conte abbiamo ripercorso le nostre esperienze a Bari e Siena, mi ha detto di continuare a trascinare la squadra segnando dei gol e credendo nella salvezza. La Fiorentina è il ...

Conte può tornare in Serie A : fra le pretendenti ci sarebbero Roma - Inter e Milan : Antonio Conte vuole la Serie A e un pezzo di Serie A sogna Antonio Conte. L'allenatore salentino, dopo un anno sabbatico, avrebbe deciso di tornare in pista e di farlo a casa sua, in Italia. Le pretendenti non mancano, dall'Inter di Marotta, ex dirigente ai tempi della Juventus di Conte, alla Roma che presto avrà come nuovo direttore sportivo Gianluca Petrachi, attualmente in forza al Torino e grande amico dell'ex CT azzurro (entrambi ...

Calciomercato Inter e Roma - testa a testa per Conte : Numerosi i sondaggi effettuati dai giallorossi, con il suo ex vice Angelo Alessio che al 'Corriere dello Sport' ha spiegato: 'Conte è intrigato dal progetto, anche se non dovesse arrivare la ...

L'Inter sarebbe più vicina a Conte : 4 rinforzi per convincerlo - tra questi c'è Lukaku : L'Inter si sta già muovendo sul mercato per rinforzare la rosa nella prossima stagione. Prima, però, c'è da risolvere la questione allenatore visto che sembra tutt'altro che scontata la permanenza di Luciano Spalletti, nonostante la qualificazione in Champions League sia sempre più vicina dopo il pareggio contro la Juventus. I nerazzurri, infatti, sembrano essere in pole position per Antonio Conte e avrebbero superato la Roma nella corsa all'ex ...

Antonio Conte - l’allenatore più ricercato! In Italia è lotta fra Inter - Roma e Milan : ma attenzione al PSG : Antonio Conte è l’allenatore più ricercato dai top club europei: in Italia è lotta a tre fra Inter, Roma e Milan, mentre all’estero il PSG lo tiene d’occhio Con le ultime partite rimaste in ogni campionato, le big di tutta Europa inziano a buttar giù i primi pensieri giguardanti la prossima stagione. Uno su tutti è quello dell’allenatore, scelta imprescindibile al fine di programmare la nuova annata. Uno fra i nomi ...

Mercato - tutti in fila per Conte. Roma - Inter e non solo... : Se la scienza avesse risolto il problema della clonazione umana, probabilmente una mezza dozzina di club europei avrebbe già commissionato il profilo giusto per le loro panchine, quello di Antonio ...

Conte - incontro con l'Inter. Ma la Roma resta in corsa : La mossa più recente e plateale l'ha fatta lunedì l'Inter che adesso si considera in vantaggio. Ma la Roma e, sempre sottotraccia, la Juve non si chiamano ancora fuori. In mezzo alle pretendenti il ...