Il principe Harry è raggiante nel primo video dopo la nascita del figlio avuto con Meghan

Gb - è venuto al mondo il figlio del principe Harry e della duchessa Meghan : La duchessa del Sussex Meghan Markle e il principe Harry hanno annunciato la nascita del royal baby. Si tratta di un maschietto del peso di circa 3,2 chilogrammi, mentre al momento il nome non è stato ancora svelato. Il figlio di Carlo e Diana ha dichiarato ai giornalisti che il piccolo verrà mostrato al mondo fra un paio di giorni, e ha aggiunto: "Sono al settimo cielo dalla gioia". Stando alle ultime indiscrezioni, la nota famiglia potrebbe ...

Il principe Harry : 'Orgoglioso di mia moglie Meghan' - il bebè reale è un maschietto : É un maschio il royal baby Sussex nato questa mattina da Meghan Markle. Il principe Harry stravolto dall'emozione del suo primo figlio ha dichiarato di essere al settimo cielo e di essere orgoglioso di sua moglie. Un maschietto per i duchi di Sussex É nato alle 5:26 di questa mattina (ora inglese) il royal baby Sussex, primogenito di Meghan ed Harry. Pesa 3.3 kg, è "in piena forma" e madre e figlio stanno "incredibilmente bene". L'annuncio della ...

È nato il figlio di Meghan Markle e del principe Harry : il Royal Baby è un maschietto : Il figlio di Harry e Meghan è nato ed è un maschietto: l'annuncio è stato dato via Instagram dal profilo ufficiale dei Duchi del Sussex. Il bambino è nato alle 5.26 del mattino di oggi, lunedì 6 maggio 2019, Harry era presente al parto, avvenuto in casa, e il piccolo pesa circa 3kg e 200 gr. La mamma di Meghan è nella residenza dei duchi, a Frogmore House, ed è proprio da lì che Harry ha già espresso ai giornalisti tutta la sua gioia, ...

Meghan Markle e il principe Harry genitori : It'a boy! : La new entry della royal family britannica? Un maschietto. Meghan Markle e il principe Harry hanno avuto un bimbo e il loro account Instagram si è tinto di azzurro, anzi di blu regale. Il neonato pesa 3,2 kg e il papà, che è stato accanto alla neo mamma durante il parto è risultato visibilmente emozionato alla stampa. Occhi lucidi e mani irrequiete come capita a tutti gli uomini davanti a quella prima volta, quel momento in cui realizzi che sì, ...

