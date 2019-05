Game of Thrones 8 | in onda un bicchiere di Starbucks dimenticato sul set

blogo

(Di lunedì 6 maggio 2019)Non sappiamo ancora come finiràof, ma sappiamo che a Daenerys (Emilia Clarke) piace festeggiare in modo sobrio, con un... macchiato in tazza grande. Queste ed altre battute stanno facendo il giro della Rete in queste ore, a seguito di quello che sembra essere davvero un clamoroso errore comparso nella quarta puntata dell'ultima stagione diof, in cui, nelle prime scene, compare unmolto simile a quelli che servono aUna serie tv il cui costo per ogni episodio dell'ultima stagione è (cifra mai confermata) di circa 15 milioni di dollari, attenta in modo maniacale ad ogni dettaglio, si è fatta fregare da una pausa sul set, magari una di quelle interrotte bruscamente perché il tempo per girare era poco e non si poteva più aspettare.of, Maisie Williams parla del terzo ...

