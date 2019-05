Errore percorso | maratona Belfast ' sfora'

Volta Paesi Baschi a Ion Izagirre - Buchmann perde il podio per un Errore di percorso : La Volta Paesi Baschi non ha risparmiato emozioni e capovolgimenti di fronte. Dopo aver subito ieri l’attacco della Bora con Buchmann in maglia gialla, la Astana ha oggi ribaltato la situazione nell’ultima tappa lanciando Ion Izagirre alla conquista della tanto sognata corsa di casa. Il corridore basco ha attaccato a più di 50 km dall’arrivo insieme al compagno di squadra Jakob Fuglsang, trovando una Bora un po’ stanca per le tante energie spese ...