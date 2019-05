Cos' è la cultura e perché è importante Intervista a Bertram Niessen

Notre-Dame - si studia legge per saltare regole della tutela per accelerare riCostruzione. I professionisti della cultura protestano : Oggi, non si tratta solo di compiere un gesto che riguarda l'architettura, ma si tratta di milioni di gesti, umili ed esperti, governati dalla scienza e dal sapere, nel quadro di una politica ...

Angelo Argento di Cultura Italiae per 24H Europe a Milano : “Siamo europei : con la cultura Costruiamo ponti - non muri” : Al cinema Anteo di Milano, per la giornata di presentazione in contemporanea con altre città Europee del progetto 24H Europe - The next generation, il documentario di ARTE sui giovani Europei di oggi e domani, si è parlato di Unione Europea e identità culturale, ma soprattutto della necessità di diffondere una maggiore consapevolezza di cosa voglia dire essere Europei. Tra gli ospiti della giornata di dibattiti e incontri di sabato 4 maggio è ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che Cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) Come si nasconde il califfo - Ci avevano detto che girava da solo in auto, ben rasato, smagrito e con vestiti moderni. Che dormiva ogni notte

Crescita - Sapelli : “Gomez? Ha ragione. E’ la cultura che cambia le Cose - non l’economia”. Stoccata a Di Maio e a suo staff : “Le parole di Peter Gomez sulle previsioni degli economisti e il suo invito a una maggiore prudenza? Mi è parso un ragionamento ben fatto. Bisogna parlare di meno e pensare di più“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dall’economista Giulio Sapelli. E spiega: “C’è ormai un imperialismo economicistico. Si parla sempre e tanto di economia, ...

4/20 - Weed day 2019 : Cos'è?/ L'omaggio alla cultura della marijuana : 4/20, oggi 20 aprile 2019 si celebra il Weed day, ma di cosa si tratta? Origini e tradizioni della giornata dedicata alla cannabis.

18app : Cos’è e come si usa il Bonus Cultura : Il governo Renzi ha lanciato tempo fa un po’ di anni fa il Bonus Cultura per tutti i diciottenni e da quel momento in poi è stata prorogata di anno in anno. Noi di ChimeraRevo leggi di più...

La Pasqua apre le porte ad una miriade di eventi : sport - musica - food - cultura. Ecco Cosa fare : ... che dal mattino fino alla sera offre a tutti la sua ricetta di sport, agonismo, divertimento, spettacolo, con atleti provenienti da tutto il mondo. Apertura il 19 aprile con il Welcome Party. QUI ...

'Islam subcultura' - Così Salvini a Verona - : Verona, 30 mar., askanews, - 'Il grande pericolo del 2019 non è il congresso di Verona ma la subcultura islamica dove la donna vale meno di zero. A casa mia non c'è spazio ne cittadinanza per una ...

18app : Bonus Cultura – Cos’è e come utilizzarlo : Il Bonus Cultura per i diciottenni è stata una misura variata dal governo Renzi e prorogata di anno in anno fino ad oggi. 18app è un semplice Bonus del valore di 500 € destinato a chi compie 18 anni, e che va speso interamente in libri, ebook, servizi digitali e corsi entro 6 mesi. In […] 18app: Bonus Cultura – cos’è e come utilizzarlo

