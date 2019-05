Milano | il 6 maggio all’Associazione Chiamamilano si parla di Costituzione e

ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2019) Negli ultimi decenni è cresciuto il dibattito sui rischi connessi alle informazioni che ognuno di noi pubblica ogni giorno su internet. L’Associazione Chiamapropone una serata insieme ad alcuni dei massimi esperti nazionali della questione. L’appuntamento è lunedì 6, ore 20.30, in via Laghetto 2.“Ogni minuto, nel mondo, vengono fatte 3,7 milioni di ricerche su Google. Ogni minuto, nel mondo, si guardano oltre 4 milioni di video su Youtube. In 60 secondi vengono pubblicati su Twitter 481mila tweet; vengono effettuati 973mila login su Facebook; si scorre la pagina di Instagram 174mila volte. Immettere informazioni nel web è facilissimo: ma se volessimo rimuoverle? Internet è diventato un archivio unico nel suo genere, nel quale ogni cosa si conserva e niente si dimentica. La giurisprudenza, tuttavia, riconosce il “diritto all’oblio”, cioè il ...

