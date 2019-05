LIVE Civitanova-Perugia | Gara-2 in DIRETTA | come vederla in tv e streaming Niente RAI

oasport

(Di domenica 5 maggio 2019) Si giocherà questo pomeriggio (ore 18.00) la seconda sfida della Finale Scudetto della SuperLega 2018-2019, massimo campionato nazionale di volley maschile, tra. La formazione umbra ha dominato il primo atto imponendosi con un netto 3-0 e mettendo in enorme difficoltà gli uomini di Fefé De Giorgi, chiamati al riscatto per ristabilire la parità e non ritrovarsi con le spalle al muro nella prossima partita.Nell’incontro andato in scena mercoledì sono bastati appena 75 minuti alla compagine allenata da Lorenzo Bernardi per chiudere la pratica. La prestazione superlativa del palleggiatore argentino Luciano De Cecco ha fatto la differenza innescando al meglio gli attacchi di Wilfredo Leon, Aleksandar Atanasijevic e Filippo Lanza. Dall’altra parte del campo non ha funzionato praticamente nulla, a cominciare da Osmany Juantorena e Tsvetan Sokolov, ...

zazoomnews : LIVE Perugia-Civitanova 2-0 volley Gara-1 Finale Scudetto in DIRETTA: dominio totale dei Block Devils - #Perugia-C… - zazoomnews : LIVE Perugia-Civitanova 3-0 volley Gara-1 Finale Scudetto in DIRETTA: Block Devils indemoniati dominio totale -… - zazoomnews : LIVE Perugia-Civitanova 1-0 volley Gara-1 Finale Scudetto in DIRETTA: 15-12 break dei Block Devils - #Perugia-Civi… -