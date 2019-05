Juve | tra le scorie nulla è scontato

Juventus - secondo Sportmediaset cinque big potrebbero lasciare Torino - tra questi Pjanic : Sarebbe pronta una sorta di rivoluzione in casa Juventus. A rivelare questa indiscrezione è Sport Mediaset, che parla di 'acque agitate' alla Continassa, proprio perché alcuni top player hanno evidentemente deluso soprattutto in Champions League. La dirigenza bianconera starebbe lavorando su cessioni pesanti così da poter investire in nuovi acquisti. D'altronde, l'investimento dello scorso anno su Cristiano Ronaldo ha portato la Juventus ad ...

Juventus - promessa mantenuta : Dybala incontra l'eroe del bus Ramy : TORINO - promessa mantenuta: l'attaccante della Juve Paulo Dybala in occasione del Derby contro il Torino ha incontrato il giovane Ramy , il 13enne studente milanese che poco più di un mese fa con un ...

Chiesa Juventus - nuova strategia di Paratici : retroscena e dettagli! : Chiesa Juventus – La Juventus continua a pensare alle possibili trattative di calciomercato, in vista della prossima stagione. Il numero uno sulla lista del direttore sportivo bianconero Fabio Paratici è, sempre, l’attaccante della viola Federico Chiesa. Il giovane esterno, anche della Nazionale, è fondamentale per riempire il buco lasciato dalla probabile cessione di Douglas Costa. Leggi anche: Pogba-Juventus, duello Juve-Real Madrid: ...

Tragedia di Superga - anche la Juventus ricorda il “Grande Torino” : Non solo lo striscione dei tifosi, apprezzato da Cairo, in occasione del derby di ieri sera, ma anche la nota del profilo ufficiale Twitter della Juventus, che ricorda il Grande Torino a 70 anni dalla Tragedia di Superga. Ecco il post. “Il 4 maggio 1949 scompariva il Grande Torino. A 70 anni dalla Tragedia di Superga, la Juventus si unisce al ricordo di quei campioni straordinari“. Tragedia di Superga, Gravina: “Ricordo del ...

Tragedia di Superga - Cairo : “Lo striscione dei tifosi della Juve mi ha fatto piacere” : Il presidente del Torino, Urbano Cairo, mostra ai microfoni di Sky Sport il proprio apprezzamento per lo striscione esposto ieri dai tifosi della Juventus, durante il derby, per ricordare la Tragedia di Superga di cui oggi ricorre il 70° anniversario. Ecco le sue parole. Tragedia di Superga, Mattarella: “Pagina indelebile della storia della Repubblica” “Quando ho visto lo striscione mi ha fatto veramente piacere, è il modo giusto ...

Calciomercato Juve - sarebbero pronte 5 cessioni : tra queste Pjanic : L'eliminazione dalla Champions League per mano dell'Ajax potrebbe avere cambiato notevolmente i programmi della Juventus per la prossima stagione. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, infatti, la dirigenza bianconera potrebbe decidere di effettuare una vera e propria rivoluzione in estate. L'obiettivo di Andrea Agnelli sarebbe quello di realizzare tra i quaranta e i cinquanta milioni di plusvalenze attraverso la cessione di alcuni big. Al ...

Juventus - Ronaldo non tradisce mai. E punta alla classifica cannonieri : Per Cristiano Ronaldo non esistono partite più o meno importanti. La stagione della Juventus è formalmente finita con la conquista matematica dello scudetto contro la Fiorentina, ma sostanzialmente ...

Serie A - Juve-Torino 1-1. Oggi 70 anni dalla tragedia di Superga : Diavolo di un Ronaldo. Tutta colpa del fenomeno se il Torino si ferma ad un passo dalla gloria, il suo volo mortifica la prestazione grintosa della squadra di Mazzarri che l'ultima volta aveva vinto ...

Juventus-Torino - le pagelle bianconere : Chiellini una sicurezza - Kean tradito dall'emozione : SZCZESNY - voto: 6 tradito dal fuoco amico, nulla può sul tiro di Lukic. Deve fare una sola parata ed è attento sul tiro di Belotti al 14'. CANCELO - voto: 5 Sembra in vacanza, è scarico. Non difende, ...

Juventus-Torino - le pagelle granata : Izzo ha la calamita nei piedi - Berenguer mostra i muscoli : SIRIGU - voto: 6,5 Primo pericolo dopo la rete di Lukic: immediata la respinta su Matuidi. Prima e dopo è abile a bloccare i cross rasoterra e sigillare le traiettorie in quota: CR7 lo beffa senza ...

Juventus-Torino – Il derby della Mole regala il chiarimento tra Allegri e Adani : “rispetto le idee di tutti - ma…” : Il derby della Mole ha regalato il chiarimenti tra Massimiliano Allegri e Adani dopo la lite della scorsa settimana: le parole del tecnico bianconero dopo Juventus-Torino E’ il nuovo incontro tra Allegri e Adani ad aver tenuti incollati al televisore tantissimi spettatori al termine del derby della Mole, tra Juventus e Torino, conclusosi col punteggio di 1-1. AFP/LaPresse “Credo che sarebbe stata una sconfitta immeritata, la ...

Juventus-Torino termina in parità - Chiellini tra fierezza ed elogi : “abbiamo tanti attributi! CR7 e Messi? Due extraterrestri” : Giorgio Chiellini, il pareggio della Juventus col Torino e la reazione di Cristiano Ronaldo alle reti di Messi in Champions League Un pareggio dolce-amaro questa sera nel derby della Mole, valido per l’anticipo della 35ª giornata di Serie A: i granata hanno sognato fino a pochi minuti dal fischio della fine del match, grazie alla rete di Lukic al 18′, ma Cristiano Ronaldo ha infranto tutti i sogni del Torino con la rete del ...

Juve-Torino - nuovo botta e risposta tra Allegri e Adani : “Contro il Torino sarebbe stata una sconfitta immeritata, perche’ la squadra ha disputato una buona partita: devo fare i complimenti ai giocatori, che sta facendo una stagione straordinaria, lotta sempre e anche domenica a Roma giocheremo un’altra meravigliosa partita. Stiamo facendo giocare dei giovani, che sono bravi e devono migliorare, devono fare esperienza”. Sono le dichiarazioni di Massimiliano Allegri, dopo ...

Juventus - Nedved : 'Allegri ha un contratto - resta. Ci sarà incontro con Agnelli' : Il derby della Mole sullo sfondo e il futuro di Massimiliano Allegri come argomento caldo in casa Juventus . A parlarne è Pavel Nedved , che ai microfoni di Sky Sport ha confermato l'allenatore che ha vinto cinque scudetti in altrettante stagioni: "Allegri sarà l'allenatore della Juventus l'anno prossimo? Certo, ha un contratto e deve continuare. Io sono ...